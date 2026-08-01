Rugpjūčio 1-oji – Bitininkų diena

Bitininkystė Lietuvoje turi gilias tradicijas, siekiančias dar baltų laikus. Iš pradžių žmonės rinkdavo laukinių bičių medų iš drevių miškuose, o vėliau pradėjo steigti bitynus ir auginti bites aviliuose. Medus nuo seno buvo vertinamas ne tik kaip maisto produktas, bet ir kaip vaistas bei svarbi lietuvių papročių dalis.
Šiandien bitininkai rūpinasi ne tik medaus gamyba. Bitės atlieka itin svarbų vaidmenį apdulkindamos augalus – nuo jų priklauso daugelio vaisių, uogų ir daržovių derlius bei biologinės įvairovės išsaugojimas. Specialistai pabrėžia, kad bičių populiacijos mažėjimas gali turėti didelį poveikį visoms ekosistemoms.
Bitininkų dienos proga įvairiuose Lietuvos miestuose ir kaimuose rengiamos medaus šventės, mugės, edukacijos, bičių produktų degustacijos bei pažintinės veiklos. Tai puiki proga susipažinti su bitininkystės tradicijomis, sužinoti daugiau apie bičių gyvenimą ir paragauti šviežio lietuviško medaus.
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