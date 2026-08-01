Rugpjūčio 1-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.27 val., leidžiasi 21.23 val. Dienos ilgumas 15.56 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 8.43 val., teka 22.13 val.
Vardadieniai:
Alfonsas, Almeda, Bartautas, Bartautė, Meilė
Datos:
Klaipėdos miesto gimtadienis
Bitininkų diena
Rugpjūčio 1-oji Lietuvos istorijoje:
1251 — kronikose pirmą kartą paminėtas Klaipėdos vardas.
1520 — gimė Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas.
1917 — rugpjūčio 1—4 d. vokiečių kaizerinės kariuomenės okupuotame Vilniuje įvykusi Lietuvių atstovų konferencija išrinko 20 narių Lietuvos Tarybą. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba vienbalsiai priėmė ir pasirašė Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktą.
1922 — paskelbta pirmoji Nepriklausomos Lietuvos Konstitucija.
1930 — gimė Jonas Kazlauskas, žinomas mokslininkas, Vilniaus universiteto profesorius kalbininkas, istorinės gramatikos ir baltų filologijos tyrinėtojas. Mirė 1970 m.
1932 — gimė dailininkas Lionginas Virbickas.
1991 — į apyvartą išleisti bendrieji talonai, kurie kartu su rubliais cirkuliavo iki 1992 m. gegužės mėn.
1993 — Lietuvos Respublikoje nutraukti atsiskaitymai užsienio valiuta.
2008 — eidamas 82-uosius metus mirė žymus Lietuvos choreografas, tautinių šokių kūrėjas ir puoselėtojas profesorius Juozas Gudavičius.
2020 — Lietuvos futbolo federacijos prezidentu antrai kadencijai perrinktas Tomas Danilevičius.
Rugpjūčio 1-oji pasaulio istorijoje:
10 — dabartiniame Prancūzijos mieste Lijone gimė romėnų imperatorius Klaudijus I-asis.
1744 — gimė lamarkizmo pradininkas Jean-Baptiste de Monet (Žanas-Baptistas de Monė), teigęs, kad individai išlavina bruožus, kuriuos jie naudoja ir praranda tuos, kurių nenaudoja ir kad individai perduoda įgautus bruožus savo palikuonims.
1779 — Prancūzijos laivynas pradėjo visiškai kontroliuoti Lamanšo sąsiaurį.
1818 — JAV gimė pirmoji profesionali moteris astronomė Maria Mitchell (Marija Mičel).
1819 — gimė amerikiečių rašytojas, gerai žinomo romano „Mobis Dikas” ir apysakos „Bilis Badas” autorius Herman Melville (Hermanas Melvilis). Mirė 1891 m.
1904 — Japonija paskelbė karą Kinijai.
1944 — Varšuvoje prasidėjo sukilimas prieš nacius.
1963 — Didžioji Britanija sutiko suteikti Maltai nepriklausomybę 1964 metais.
1971 — JAV gynybos departamentas paskelbė, kad išves beveik 3000 amerikiečių kareivių iš Vietnamo teritorijos.
1975 — 35 pasaulio valstybių lyderiai Helsinkyje (Suomija) priėmė taikos išsaugojimo Europoje chartiją.
1990 — nutrūko Irako ir Kuveito derybos dėl naftos ir ginčytinų pasienio teritorijų; Irakas Kuveito pasienyje sutelkė 100 tūkst. kariškių armiją.
1991 — JAV prezidentas George Bush (Džordžas Bušas) Kijeve paragino sovietų respublikas paremti Michail Gorbačiov (Michailo Gorbačiovo) sąjungos išsaugojimo planą.
2005 — ligoninėje mirė Saudo Arabijos karalius Fahdas. Naujuoju šios didžiausios pasaulyje naftos eksportuotojos bei strateginės JAV sąjungininkės monarchu skubiai buvo paskelbtas sosto įpėdinis princas Abdullah (Abdula).
2009 — po kovos su vėžiu mirė Filipinų prezidentė Corazon Aquino (Korason Akino), kurios „Liaudies galios“ revoliucija nuvertė diktatorių Ferdinand Marcos (Ferdinandą Markosą) ir atkūrė šalyje demokratiją.
Rugpjūčio 1-oji šou pasaulyje:
1936 — gimė garsus prancūzų dizaineris Yves Saint Laurent (Yvas Sen Lorenas).
1942 — gimė grupės „Grateful Dead“ lyderis Jerry Garcia (Džeris Garsija).
1960 — Rytų Vokietijos laikraštis „Jaunasis pasaulis“ pavadino Elvis Presley (Elvį Preslį) „visuomenės priešu numeris 1“.
1963 — gimė reperis Coolio (Kūlijo).
1971 — JAV televizijoje CBS buvo pradėtas rodyti dainininkės Cher (Šer) ir jos vyro Sonny (Soni) humoro šou.
1981 — 0.01 valandą debiutavo muzikinis kanalas „MTV“. Pirmasis kanalu parodytas vaizdo klipas buvo „The Buggles“ daina „Video Killed the Radio Star“.
1994 — Michael Jackson (Maiklas Džeksonas) ir Lisa Marie Presley (Lisa Mari Presley) paskelbė apie savo sutuoktuves, kurios įvyko prieš 11 savaičių Dominikos respublikoje.
2009 — po ilgos kovos su vėžiu mirė Amerikos supermanekenė Naomi Sims (Naomi Sims). Jai buvo priskiriami nuopelnai dėl rasinių barjerų modelių pasaulyje įveikimo — ji buvo pirmoji juodaodė manekenė, kurios nuotrauka pasirodė ant JAV žurnalo „Ladies' Home Journal“ viršelio. Tai įvyko 1968 metais.
2012 — Didžiosios Britanijos kino institutas (BFI) paskelbė, kad geriausiu visų laikų filmu laikomas režisieriaus Alfred Hitchcock (Alfredo Hičkoko) trileris „Svaigulys“ (Vertigo).
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