 Rugpjūčio 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugpjūčio 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-08-08 08:36
BNS inf.

Rugpjūčio 8-oji, šeštadienis, 32 savaitė.

Jasiras Arafatas
Jasiras Arafatas / Scanpix nuotr.

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Vardadieniai:

Daina, Dainius, Dominykas, Domas, Elidijus, Gustavas, Tulgirdas

Datos:

Tarptautinė orgazmo diena

Rugpjūčio 8-oji Lietuvos istorijoje:

1776 — gimė Vincentas Bortkevičius, aktyvus 1794 ir 1831 m. sukilimų Lietuvoje dalyvis. 1832 m. buvo ištremtas į Sibirą.

1918 — Lietuvos taryba pasivadino Valstybės Taryba.

1932 — gimė aktorius Stasys Petronaitis.

1936 — gimė miškininkas, literatas, prozininkas Vytautas Almanis.

1951 — gimė tautosakininkė Nijolė Laurinkienė.

2007 — Lietuvos jūrų muziejuje Klaipėdoje gimė delfinukas. Jauniklio susilaukė muziejaus senbūvė delfinė Glorija, o mažylio tėvas — trečią dešimtį baigiantis delfinas Argas.

2013 — Jungtinėse Valstijose mirė operos solistė ir režisierė Regina Resnik Blatas, kuri buvo iš Lietuvos kilusio garsaus dailininko Arbito Blato žmona.

2022 — Kauno rajone, Armaniškių kaime, nukrito ir užsidegė sportinis lėktuvas, žuvo du juo skridę pilotai Vladimiras Nikonovas ir Artūras Šimkus.

Rugpjūčio 8-oji pasaulio istorijoje:

1549 — Prancūzija paskelbė karą Anglijai.

1815 — Napoleon Bonaparte (Napoleonas Bonapartas) išvyko į Šv. Elenos salą, kur tremtyje turėjo praleisti likusį savo gyvenimą.

1879 — gimė meksikiečių partizanas, revoliucionierius bei kovotojas Emiliano Zapata (Emilijanas Sapata), aktyviai kovojęs Meksikos Revoliucijoje (1910—1920 m.). Buvo nužudytas užimant Meksikos miestą.

1929 — Jeruzalėje gimė palestiniečių politinis veikėjas Jasiras Arafatas.

1945 — Jungtinėms Amerikos Valstijoms, Sovietų Sąjungai, Didžiajai Britanijai ir Prancūzijai pasirašius Londono sutartį, buvo įteisinta Niurnbergo teismo veikla.

1953 — JAV ir Pietų Korėja pasirašė gynybos sutartį.

1965 — Singapūro miestas pasitraukė iš Malaizijos federacijos ir tapo nepriklausoma valstybe.

1974 — JAV prezidentas Richard Nixon (Ričardas Niksonas) paskelbė apie savo atsistatydinimą.

1990 — Irakas formaliai užbaigė Kuveito aneksiją.

1994 — Izraelis ir Jordanija oficialiai atidarė pirmąjį abi valstybes jungiantį kelią sausuma.

2000 — Maskvos centre esančioje judrioje požeminėje perėjoje, vedančioje į Puškino aikštę, sprogo bomba. Žuvo ir buvo sužeisti žmonės.

2011 — Indijoje prisaikdintas politinis Dalai Lama (Dalai Lamos) įpėdinis 43 metų Lobsang Sangay (Lobsangas Sangė).

2023 — Havajuose kilo gamtinis gaisras, šioje JAV valstijoje sunaikinęs istorinį Lahainos miestą ir nusinešęs beveik 100 gyvybių. Tai tapo viena mirtiniausių nelaimių Havajų istorijoje.

Rugpjūčio 8-oji šou pasaulyje:

1907 — Niujorke gimė džiazo muzikantas, saksofonistas Benny Carter (Benis Karteris).

1937 — gimė JAV kino meno akademijos „Oskarais“ apdovanotas kino ir teatro aktorius Dustin Hoffman (Dastinas Hofmanas).

1970 — Janis Joplin (Dženis Džoplin) nupirko paminklą savo dievaitės bliuzo dainininkės Bessie Smith (Besi Smit) kapui.

2000 — koncerto Portugalijoje metu grupė „Oasis“ paliko sceną antrą kartą per dvi savaites, kai į grupės būgnininką Alan White (Alaną Vaitą) buvo pataikyta akmeniu.

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