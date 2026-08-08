Rugpjūčio 8-oji – Tarptautinė orgazmo diena

Šventės idėja gimė siekiant paskatinti žmones daugiau dėmesio skirti ne tik fizinei, bet ir emocinei santykių pusei. Organizatorių teigimu, ši diena kviečia puoselėti artumą, tarpusavio pagarbą ir sveiką požiūrį į žmogaus seksualumą.
Orgazmas – tai natūrali žmogaus seksualinės reakcijos dalis. Moksliniai tyrimai rodo, kad jis gali būti susijęs su endorfinų ir kitų gerą savijautą skatinančių hormonų išsiskyrimu, kurie padeda mažinti stresą, gerinti nuotaiką ir stiprinti emocinį ryšį tarp partnerių.
Pats žodis „orgazmas“ kilęs iš senovės graikų kalbos žodžio orgao, reiškiančio „degti aistra“ arba „būti kupinam jausmų“. Per šimtmečius požiūris į seksualumą keitėsi, o šiandien vis daugiau dėmesio skiriama ne tik fizinei, bet ir emocinei bei psichologinei žmogaus sveikatai.
Tarptautinė orgazmo diena daugelyje šalių minima kaip proga kalbėti apie seksualinį švietimą, sveikus santykius, tarpusavio pagarbą ir atvirą dialogą apie temas, kurios ilgą laiką buvo laikomos tabu.
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