Rugpjūčio 9-oji – Tarptautinė pasaulio čiabuvių tautų diena

Čiabuviais vadinami žmonės, kurių protėviai gyveno tam tikroje teritorijoje dar prieš susiformuojant dabartinėms valstybėms ar atvykstant kitoms gyventojų grupėms. Daugelyje pasaulio regionų jie iki šiol puoselėja savo kalbas, papročius, religiją ir tradicinį gyvenimo būdą.
Tarptautinė pasaulio čiabuvių tautų diena buvo paskelbta Jungtinių Tautų 1994 metais. Ji pasirinkta minint 1982 m. rugpjūčio 9 d. įvykusį pirmąjį JT darbo grupės dėl čiabuvių tautų posėdį. Pagrindinis šios dienos tikslas – atkreipti dėmesį į iššūkius, su kuriais susiduria vietinės tautos, ir skatinti jų teisių apsaugą.
Šiandien pasaulyje gyvena apie 476 milijonus čiabuvių daugiau kaip 90-yje valstybių. Tarp geriausiai žinomų vietinių tautų – samiai Šiaurės Europoje, inuitai Arktyje, Australijos aborigenai, Šiaurės ir Pietų Amerikos indėnų tautos bei Naujosios Zelandijos maoriai.
Naujausi komentarai