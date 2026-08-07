Rugpjūčio pirmąjį penktadienį minima Tarptautinė alaus diena

Tarptautinė alaus diena pradėta minėti 2007 metais Santa Kruzo mieste, Kalifornijoje (JAV). Iš pradžių tai buvo vietos iniciatyva, tačiau netrukus šventė išplito į dešimtis pasaulio šalių. Šią dieną žmonės kviečiami susitikti su draugais, pažinti skirtingas alaus rūšis ir atsakingai mėgautis šiuo vienu seniausių pasaulyje alkoholinių gėrimų.
Alaus istorija siekia tūkstančius metų. Jis gaminamas fermentuojant salyklą, mieles, vandenį ir apynius, o įvairiose šalyse kuriami saviti receptai bei tradicijos. Šiandien pasaulyje skaičiuojami šimtai alaus stilių – nuo lengvų lagerių iki sodrių tamsiųjų elių.
Lietuvoje aludarystė taip pat turi gilias tradicijas. Mūsų šalyje gaminamas tiek tradicinis kaimiškas alus, tiek modernūs amatininkų (angl. craft) alūs, o įvairiuose regionuose išlikę saviti alaus gamybos papročiai.
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