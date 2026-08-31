Rugsėjo 1-ąją – ypatingas policijos dėmesys šioms vietoms

Kada ir kaip budi policija bei savanoriai
Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur – visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų: pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidūs, ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbė policija.
Policijos partneriai šiais metais – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos skyriai, Lietuvos kariuomenės Karo policijos įgulos, Lietuvos šaulių sąjungos rinktinių ir (ar) kuopų nariai ir AB „Kelių priežiūra“ regionų atstovai.
Kodėl Rugsėjo 1-osios rytas ypatingas?
Rugsėjo 1-osios rytas gatvėse skiriasi nuo įprastos dienos – gausu susijaudinusių pirmokų, juos lydinčių tėvų ir moksleivių, kurie po vasaros pertraukos dar tik atsimena saugaus kelio į mokyklą taisykles. Vaikų dėmesys eismo situacijai mažesnis nei suaugusiųjų, jiems sunkiau įvertinti automobilio greitį ir atstumą, o skubėdami į mokyklą jie dažnai negalvoja apie aplinką. Būtent todėl policija tądien ypatingą dėmesį skiria perėjoms prie ugdymo įstaigų.
„Rugsėjo 1-oji – diena, kai gatvėse pasirodo tūkstančiai vaikų, kuriems eismo taisyklės dar nėra tapusios įpročiu. Prašome vairuotojų prie mokyklų važiuoti taip, tarsi kiekvieną akimirką vaikas netikėtai žengtų į gatvę, – taip iš tiesų dažnai ir nutinka. Kantrybė ir sulėtintas greitis šią savaitę gali kainuoti tik kelias sekundes, tačiau apsaugoti vaiko gyvybę“, – sakė Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
Klaidos, kurių vairuotojai turėtų vengti prie mokyklų
Dažniausios vairuotojų klaidos: perėjos prie sustojusio automobilio lenkimas, nesustojimas pėsčiajam tik artėjant prie perėjos, stovėjimas perėjoje ar per arti jos, naudojimasis telefonu vairuojant, taip pat greičio viršijimas gyvenamosiose zonose, kuriose prie mokyklų jis sumažintas neatsitiktinai.
Ką daryti pamačius prie perėjos artėjantį vaiką?
Vairuotojams rekomenduojama sustoti anksčiau, nei to formaliai reikalauja taisyklės, net jei vaikas dar tik svarsto, ar žengti į gatvę. Akių kontaktas, aiškus rankos mostas ir kantrus laukimas, kol vaikas saugiai pereis, yra tai, ko jam dažnai trūksta pačiam įvertinti situaciją.
Tėvų atsakomybė – pirmoji saugumo pamoka
Policija pabrėžė, kad pirmoji saugaus eismo mokykla yra šeima. Tėvai turi ne tik pasirūpinti, kad vaikas žinotų saugų maršrutą į mokyklą, bet ir patys rodyti sektiną pavyzdį – sustoti prie perėjos, praleisti pėsčiuosius, segtis saugos diržus. Patariama prieš Rugsėjo 1-ąją suplanuoti saugų kelią į mokyklą, parodyti vaikams artimiausias perėjas, priminti, kad kelyje negalima naudotis telefonu ar ausinėmis, pasirūpinti, jog kuprinės ir drabužiai būtų su atšvaitais, o važiuojant dviračiu ar elektriniu paspirtuku būtų dėvimos apsaugos priemonės.
Pasiruošimas ir savanorių telkimas
Dar prieš prasidedant rugsėjui kelių savininkai – „Via Lietuva“ ir savivaldybės visoje Lietuvoje apžiūrėjo pėsčiųjų perėjas prie ugdymo įstaigų, įvertino jų būklę, ženklinimą ir matomumą.
„Saugus kelias į mokyklą prasideda ne tik nuo pėsčiųjų perėjos, bet ir nuo mūsų visų požiūrio į eismo saugumą. Mokslo metų pradžioje ypatingą dėmesį skiriame tam, kad kelių aplinka būtų tvarkinga, gerai matoma ir padėtų visiems eismo dalyviams laiku pastebėti vieniems kitus. Iš pirmo žvilgsnio nedidelės detalės, tokios kaip nušienautos pakelės, aiškiai matomi kelio ženklai ar tvarkingos pėsčiųjų perėjos, turi didelę reikšmę vaikų saugumui. Rugsėjo 1-osios proga kviečiu vairuotojus būti kantresnius, budresnius ir atsakingesnius, ypač ten, kur eisme dalyvauja vaikai. Jų saugumas yra mūsų visų rūpestis ir atsakomybė“, – tvirtino dr. Audrius Vaitkus, bendrovės „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius.
Prieš akciją „Rugsėjis: visi kelyje – visi atsakingi“ policija savanoriams išplatino instrukcijas ir parengė metodinę medžiagą, padėsiančią tinkamai užtikrinti saugų eismą prie perėjų.
Pagrindinė žinutė vairuotojams Rugsėjo 1-ąją
Prie mokyklos sulėtinkite greitį ir būkite pasiruošę sustoti bet kurią akimirką – vaiko reakcija kelyje gali būti netikėta, todėl atsakomybė už saugumą tenka vairuotojui.
Vaikų saugumas yra visuomenės rūpestis. Lietuvos policija kartu su mokyklų bendruomenėmis, socialiniais partneriais ir pilietiškais žmonėmis kviečia visus prisiminti: saugus rugsėjis įmanomas tik tuomet, kai visi kelyje jaučiamės atsakingi vieni už kitus.
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