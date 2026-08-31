Rugsėjo 1-osios laisvadieniams – nauja tvarka

„Turiu, tiesą pasakius, visą laisvą dieną pagal kolektyvinę sutartį. Kadangi išleidžiame pirmokę į mokyklą, tai būtinai dalyvausiu“, – sakė moteris.
Mokslo metų pradžia – ne už kalnų. Tėvai ruošia ne tik vaikus mokyklai, bet ir patys galvoja apie rugsėjo 1-ąją. Vieni sako imsiantys laisvą dieną, kiti bandys išsiprašyti iš darbo bent kelioms valandoms.
„Laisvadienį. Neliko laisvų mamadienių“, – juokėsi praeivė.
„Tiesiog bandysime atsiprašyti iš darbo ir sudalyvauti šventėje“, – sakė kita moteris.
Darbdaviai pastebi, kad dažniausiai darbuotojų noras dalyvauti Mokslo ir žinių dienos šventėje suprantamas.
„Dauguma darbdavių supranta, kad ši šventė yra labai svarbi, ypač tiems, kurių mažieji pirmą kartą eina į darželį, keičia grupę ar pradeda lankyti mokyklą“, – teigė darbdavių konfederacijos vadovė Aurelija Maldutytė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tačiau kyla klausimas, kada rugsėjo 1-ąją tėvams priklauso mamadienis ar tėvadienis, o kada – tik pusė laisvos dienos.
„Mamadieniai ir tėvadieniai iš esmės priklauso tėvams, auginantiems vaiką ar vaikus iki 12 metų“, – aiškino teisininkė Raimonda Joskaudienė.
Tokiu atveju rugsėjo 1-ąją prašyti papildomo pusdienio jie negali. Tačiau jeigu šeimoje auga 12–14 metų vaikas, tėvams priklauso pusė laisvos dienos.
„Jeigu, tarkime, dirbu pamaininį darbą 12 valandų, vadinasi, tą dieną turiu šešias laisvas valandas. Jeigu dirbu keturias valandas, turiu dvi laisvas valandas“, – paaiškino R. Joskaudienė.
Jeigu rugsėjo 1-ąją vaikui jau yra 14 metų, lieka galimybė pasiimti atostogų dieną arba neapmokamą laisvadienį.
Jeigu mamadieniai ar tėvadieniai jau išnaudoti, taip pat galima prašyti neapmokamos dienos arba naudoti kasmetines atostogas.
Teisininkė sako, kad darbdavys privalo suteikti priklausančią pusę laisvos dienos. Tačiau dėl mamadienio ar tėvadienio rekomenduojama tartis iš anksto.
„Aš labai paprastai galiu kreiptis į Darbo inspekciją, galų gale – į Darbo ginčų komisiją. Manau, šį klausimą labai greitai išspręsite. Bet tokius dalykus reikia įsivertinti iš anksto ir susiderinti, ypač žinant darbdavio charakterį“, – sakė R. Joskaudienė.
Darbdaviai pažymi, kad jei darbuotoją sunku išleisti visai ar pusei dienos, galima ieškoti kitų sprendimų.
„Galima susitarti, kiek iš tikrųjų reikia laiko. Galbūt galima skirti kelias valandas ar vėliau atvykti į darbą. Tai visiškai normalu, kai vyksta normalus dialogas ir susitariama, kaip geriausia“, – teigė A. Maldutytė.
Vis dėlto apie mamadienius, tėvadienius ar kitas laisvas dienas patariama su darbdaviu kalbėtis iš anksto. Jeigu dirbama pamainomis, geriausia tartis dar prieš mėnesį.
„Jeigu darbo grafikai planuojami prieš mėnesį, kai dirbama slenkančiu grafiku, apie tai reikėtų pagalvoti irgi prieš mėnesį. Jeigu darbo diena standartinė – nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8 iki 17 valandos, galbūt užtektų informuoti prieš kelias dienas“, – aiškino Valstybinės darbo inspekcijos kancleris Šarūnas Orlavičius.
Tačiau šie metai – paskutiniai, kai rugsėjo 1-ąją dar bus galima pasinaudoti laisvu pusdieniu. Nuo kitų metų tvarka keisis – teks rinktis mamadienį ar tėvadienį, atostogas arba neapmokamą dieną.
Taip yra todėl, kad mamadieniai ir tėvadieniai bus taikomi plačiau. Laisvas dienas gaus ne tik vaikus iki 12 metų auginantys tėvai, bet ir tie, kurių vaikams dar nėra 14 metų.
„Iš esmės ši garantija bus išplėsta iki tėvų, auginančių vaiką iki 14 metų. Todėl nebebus tikslinga naudotis šiuo metu galiojančiu laisvu pusdieniu pirmąją mokslo metų dieną“, – sakė Š. Orlavičius.
Tai reiškia, kad jei vaikui yra 14 metų ar daugiau, rugsėjo 1-ąją bus galima rinktis tik atostogas ar kitą su darbdaviu suderintą laisvą laiką.
Auginantiems vaikus su negalia tvarka išlieka tokia pati kaip iki šiol.
„Jeigu auginamas vienas vaikas su negalia iki 18 metų, abiem tėvams priklauso po vieną papildomą dieną per mėnesį. Jeigu auginami du vaikai su negalia, jiems priklauso po dvi laisvas dienas per mėnesį – vadinamieji mamadieniai arba tėvadieniai“, – aiškino Š. Orlavičius.
Šiuo metu vieną vaiką auginantys tėvai mamadieniu ar tėvadieniu gali pasinaudoti kartą per tris mėnesius. Auginantys du vaikus turi dvi laisvas dienas kiekvieną mėnesį.
Naujausi komentarai