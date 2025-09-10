Rugsėjo 10-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.40 val., leidžiasi 19.52 val. Dienos ilgumas 13.12 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 10.29 val., teka 20.22 val.
Vardadieniai:
Dionyzas, Girmintė, Konstancija, Kostė, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas
Datos:
Pasaulinė savižudybių prevencijos diena
Rugsėjo 10-oji Lietuvos istorijoje:
1506 — po Lietuvos DK ir Lenkijos karaliaus Aleksandro mirties jo brolis Žygimantas atvyko iš Silezijos į Vilnių.
1911 — gimė rašytojas Jonas Vytautas Narbutas. Mirė 1968 m.
1916 — gimė archeologė, mokslininkė, pedagogė Regina Volkaitė-Kulikauskienė.
1936 — gimė poetė Jadvyga Gabriūnaitė. Mirė 1990 m.
1978 – gimė krepšininkas, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kapitonas Ramūnas Šiškauskas.
1990 — įsteigtas Krašto apsaugos Pasienio apsaugos tarnybos skyrius.
Rugsėjo 10-oji pasaulio istorijoje:
1721 — Rusijos ir Švedijos taikos sutartimi baigėsi Didysis Šiaurės karas (1700–1721).
1771 — gimė škotų keliautojas ir tyrinėtojas Afrikos žemyne Mungo Park (Mungas Parkas). Mirė 1806 m.
1855 — gimė vokiečių archeologas Robert Koldewey (Robertas Koldevėjus), nustatęs, jog Biblijoje minimas Babilonas tikrai egzistavo.
1890 — Prahoje gimė vienas žymiausių XX a. pirmos pusės austrų rašytojų Franz Werfel (Francas Verfelis). Mirė 1945 m.
1892 — gimė amerikiečių fizikas Arthur Holly (Artūras Holis), 1927 m. gavęs Nobelio premiją.
1895 — taksi vairuotojas iš Londono George Smith (Džordžas Smitas) tapo pirmuoju nubaustu neblaiviu vairuotoju. Jam buvo paskirta 2 dolerių bauda.
1898 — italų anarchistas Luigi Luccheni (Luidžis Lučenis) Ženevoje nužudė Austrijos-Vengrijos monarchę Elžbietą.
1939 — Vokietija pradėjo kontroliuoti vakarinę Lenkijos dalį; Kanada paskelbė karą Vokietijai.
1942 — 476 britų karo lėktuvai, bombarduodami Diuseldorfą Vokietijoje, vieno antskrydžio metu numetė 100 000 bombų.
1943 — vokiečiai okupavo Romą bei pradėjo kontroliuoti Vatikaną.
1960 — įkurta OPEC organizacija (naftą eksportuojančių šalių organizacija).
1967 — beveik visi Gibraltaro rinkėjai balsavo už suverenitetą Didžiosios Britanijos sudėtyje, atmesdami Ispanijos administravimo galimybę.
1974 — Bisau Gvinėjos valstybė atgavo nepriklausomybę iš Portugalijos.
1979 — vizito Maskvoje metu mirė Angolos prezidentas Agostinho Neto (Agostinas Netas). Gimė 1922 m.
1981 — į Ispaniją sugrąžinta garsioji Pablo Picasso (Pablo Pikaso) drobė „Guernica“, tapyta 1937 metais. Per pilietinį karą Ispanijoje paveikslas buvo išvežtas ir eksponuojamas Niujorke.
1989 — Vengrija leido beveik 7 000 buvusios VDR gyventojų nekliudomai pereiti sieną į Vakarų Vokietiją.
1994 — popiežius Jonas Paulius II, pradėjęs kelionę po buvusią Jugoslaviją, Kroatijoje meldėsi už taiką Balkanuose.
1998 — amerikiečių režisieriui Steven Spielberg (Stivenui Spilbergui) Vokietijos Prezidentas Roman Herzog (Romanas Hercogas) įteikė aukščiausiąjį Vokietijos apdovanojimą „Federal Cross of Merit“ už filmą apie Holokaustą „Šindlerio sąrašas“.
2002 – Šveicarija tapo Jungtinių Tautų nare.
2006 — po ilgos ligos, būdamas 88 metų amžiaus, mirė Tongos karalius Taufa'ahau Tupou IV (Taufaahau Tupou IV), kuriam mirus, pasibaigė 41 metus trukęs spalvingas ir beveik absoliutinis šio Ramiojo vandenyno archipelago valdymas. Vyriausiasis karaliaus sūnus, 58 metų princas Tupouto (Tupoutoa) kitos dienos popietę buvo prisaikdintas Tupou V.
2013 – Vokietijos Goslaro miestas panaikino Adolfui Hitleriui suteiktą garbės piliečio vardą; šis Vokietijos miestas – paskutinis atsiribojantis nuo buvusio nacių lyderio.
2021 – mirė 18-asis Portugalijos prezidentas Jorge Sampaio (Žoržė Sampajas), pareigas ėjo 1996–2006 m. Gimė 1939 m.
2023 – Maroke per stiprų žemės drebėjimą žuvo daugiau kaip 2,1 tūkst. žmonių.
2024 – Vokietija, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė apkaltino Iraną siunčiant raketas Rusijai, skirtas naudoti kare Ukrainoje, paskelbė Teheranui sankcijas.
Rugsėjo 10-oji šou pasaulyje:
1950 — gimė grupės „Slade“ narys Don Powel (Donas Pauelas).
1950 — gimė Joe Perry (Džojis Peris), grojantis grupėje „Aerosmith“.
1957 — gimė Siobhana Fahey (Siobana Feihei), dainavusi grupėse „Bananarama“ ir „Shakespears Sister“.
1960 — gimė aktorius Colin Firth (Kolinas Fertas), vaidinęs žymiajame seriale „Paslaptys ir melagystės“ bei filme „Bridžitos Džouns dienoraštis“.
1964 — Rod Stewart (Rodas Stiuartas) įrašė savo pirmąjį singlą „Good Morning Little Schoolgirl“.
1993 – „Fox“ televizijoje parodyta pirma mistinio serialo „X failai“ („X-Files“) serija.
1995 — dainininkė Cyndi Lauper (Sindi Loper) laimėjo apdovanojimą „Emmy“ už epizodinį vaidmenį seriale „Pakvaišusi porelė“.
2011 — rusų kino kūrėjas Aleksandras Sokurovas Venecijos kino festivalyje už savo filmą „Faustas“ Johann Wolfgang von Goethe (Johano Volfgango Gėtės) tragedijos motyvais buvo pagerbtas „Aukso liūtu“.
2014 — mirė Richard Kiel (Ričardas Kilas), kuris dviejuose filmuose apie Džeimsą Bondą suvaidino aukštaūgį piktadarį plieniniais dantimis Džosą. Jam buvo 74-eri.
