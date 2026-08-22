Rusijos piliečių tranzitas per Lietuvą – vis didesnė grėsmė?

Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius sako, kad priežasčių prieštarauti tokiam siūlymui nėra. „Tikrai Lietuvą per šešias valandas visą kiaurai išilgai galima pervažiuoti“, – šįryt „Žinių radijui“ sakė jis.
Kodėl verta griežtinti tranzito tvarką? Kokių rizikų kelia jo pažeidimai? Apie tai su „Žinių radijo“ žurnaliste diskutavo pasiūlymo autorius A. Anušauskas.
– Kodėl iki šiol 24 valandos buvo tas laikas, per kurį Rusijos piliečiams galima kirsti Lietuvos teritoriją?
– 2003 metais, prieš Lietuvai tampant Europos Sąjungos nare, buvo suderėtas ir priimtas reglamentas, kuris numato būtent tokį terminą – 24 valandos važiuojant sausuma, išskyrus geležinkelius. Kertant Lietuvos sieną geležinkeliais numatytas 6 valandų standartas. Praėjus beveik ketvirčiui amžiaus galima konstatuoti, kad pasikeitusios sąlygos turėtų versti mus keisti šį standartą.
Europinės teisės dokumentų mes patys keisti negalime, tačiau šiame reglamente numatyta, kad Lietuva gali priimti ir savo nacionaliniam saugumui būtinus kontrolės elementus. Todėl siūlau įvesti tiesioginio tranzito 6 valandų standartą, per kurį užtektų laiko kirsti Lietuvą nuo vieno galo iki kito. Gali būti objektyvių priežasčių, galinčių ištęsti tranzito laiką, jei žmogus patektų į avariją ar į kitas nuo jo nepriklausančias aplinkybes. Tačiau tai yra išimtinis atvejis.
– Tai dokumentuose išskaitėte, kad mes galime įvesti papildomus apribojimus ir negausime barti iš ES, kad kažką pažeidžiame ir keliame papildomą įtampą su agresore?
– ES viena po kitos vyksta įvairiausio pobūdžio atakos. Lietuvoje kol kas yra sąlyginė ramybė, nors 2024-aisiais buvo pirmieji bandymai užminuoti pašto lėktuvus. Dabartinė schema yra pernelyg liberali. Tranzitu kertant Lietuvos teritoriją galima pabūti čia ilgesnį laiką. Pernai beveik pusantro tūkstančio Rusijos piliečių pažeidė dabartinę teisę ir buvo Lietuvoje ilgiau nei 24 valandas. Kuo jie užsiėmė tuo laikotarpiu, mes nežinome.
Kuo jie užsiėmė tuo laikotarpiu, mes nežinome.
– Ar turite paaiškinimą, kaip pažeidimų skaičius išaugo nuo 360 iki pusantro tūkstančio per metus?
– Oficialus paaiškinimas iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos ataskaitų yra toks, kad pažeidimus nulėmė 2025 m. sienų su Baltarusija uždarymas. Manau, kad mes taip supaprastiname problemą, nes neturime detalios statistikos. Kažkas dėl sienos uždarymo, o kažkas dėl kokių nors kitų aplinkybių važinėjo po Lietuvą ir buvo joje gerokai ilgesnį laiko tarpą. Mes turėtume pasirūpinti ne tik savo, bet ir kitų Europos šalių nacionaliniu saugumu. Hibridinės operacijos, kurias vykdo Rusija ir jai atstovaujantys žmonės, neapima vien Lietuvos teritorijos, bet kartais ji panaudojama kaip bazė vykdyti išpuolius kitose ES šalyse.
– Jei yra tiek daug pažeidėjų, ar nekyla minčių, kad mes nekontroliuojame šios situacijos?
– Kol kas situaciją kontroliuojame pasyviai. Stebime, kada į Lietuvos teritoriją žmonės atvyko ir kada išvyko. Jei būtų įvestas 6 valandų kontrolės standartas, reikėtų pasitelkti automatizuotą automobilių numerių nuskaitymo sistemą. Jai buvo skirti nemenki pinigai ir reikėtų tai išnaudoti. Tuomet būtų daugiau kontrolės ir mažiau važinėjimo po Lietuvą neaiškiais tikslais.
– Ką pažeidėjai tiek laiko veikia Lietuvoje? Ar jie čia turistauja?
– Neturiu konkrečių duomenų ir nesu apklausęs nė vieno pažeidėjo. Dažniausiai tai yra siejama su pasienyje buvusiomis eilėmis. Bet žinome, kad žmonės leidžia laiką linksmai, pakeliui aplanko prekybos centrus ir užsiima ne tranzitu, o savo poreikių tenkinimu. Tai nėra objektyvi priežastis Lietuvos teritorijoje būti ilgesnį laiką.
– Kokios pasekmės už pažeidimus turėtų būti?
– Manau, kad pagrindinė ir stipriausia pasekmė būtų tranzito dokumento anuliavimas arba neišdavimas. Jis galioja trejus metus bet kokiam sausumos tranzitui. Taip pat yra numatytos baudos už smulkesnius pažeidimus, bet esminis dalykas yra tranzito dokumento anuliavimas.
– Ar tikitės rimtesnio atsako iš mūsų agresyviosios kaimynės?
– Dar neteko girdėti. Jiems reikia laiko suvirškinti kiekvieną tokią idėją. Gali būti, kad bus paleistas centralizuotas dezinformacijos srautas apie tai, kad Lietuva draudžia Rusijos piliečiams įvažiuoti į Kaliningrado sritį. Statistika rodo, kad 95 proc. kertančių Lietuvos sieną keliauja geležinkeliais ir tik 5 proc. važiuoja lengvaisiais automobiliais. Manau, kad tranzitas su paprastais dokumentais vyktų taip, kaip ir vyko. Tačiau kontrolės įvedimas kaip prevencinė priemonė nacionalinio saugumo prasme pasiteisintų.
– Ar jūsų siūlymai sulauks pritarimo Seime? Ką jums teko girdėti iš kolegų?
– Praeitą savaitę vyko diskusija apie tai. Nacionalinio saugumo komiteto pozicijos atstovas sakė, kad reikia žiūrėti į konkrečius pasiūlymus. Manau, kad nereikėtų atmesti pasiūlymo vien todėl, kad jį registruoja opozicijos atstovai. Šis teisės aktas yra skirtas Lietuvos nacionaliniam saugumui, tai bendras pozicijos ir opozicijos reikalas.
Visas pokalbis – „Žinių radijo“ reportaže:
(be temos)
(be temos)