Per Rusijos smūgius Kyjive apgadinta Lietuvos ambasada, darbuotojai nenukentėjo

Apie tai socialiniame tinkle „X“ šeštadienį pranešė Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
„Per praėjusią naktį įvykdytas Rusijos atakas prieš Kyjivą nukentėjo ir Lietuvos ambasada. Raketos pataikė vos už kelių metrų nuo ambasados. Laimei, mūsų darbuotojai nenukentėjo“, – nurodė K. Budrys.
Jo teigimu, šeštadienį Užsienio reikalų ministerija išsikvies Rusijos atstovą Vilniuje.
„Rusijos teroro kampanija prieš Ukrainą tęsiasi be jokių ribų. Nematyti jokių tikro noro ją sustabdyti, siekti taikos ar pradėti derybas požymių“, – pažymėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.
Žurnalistams perduotame vaizdo komentare jis nurodė, kad Rusijai atakuojant Kyjivą viršgarsinėmis ir balistinėmis raketomis, viena iš jų smogė 150 metrų, kita – dešimties metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados.
„Žmonės nenukentėjo, tai yra svarbiausia. Tačiau turtui žalos yra pridaryta. Išjudėjo langų rėmai, skilo stiklai, pažeistas stogas, saulės kolektoriai. Visa tai mes atstatysime“, – sakė K. Budrys.
„Kalbėjausi su ambasados kolektyvu. Visi nusiteikę ramiai, ryžtingai, tęsia veiklą, yra atsparūs. Kaip aš norėčiau, kad mes visi Lietuvoje tokie būtume“, – pridūrė užsienio reikalų ministras.
Jis nurodė, kad Rusijos ambasados atstovui bus išreikštas protestas, nors tai „nesustabdys šios beprotybės ir agresijos prieš Ukrainą“.
„Kas tai gali sustabdyti? Tęstinė parama Ukrainai, didinant Ukrainos atsparumą ir didinant spaudimą Rusijai per sankcijas, kad ši galų gale sėstų prie derybų stalo. O tada pergalė ateis“, – kalbėjo K. Budrys.
Savo ruožtu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda socialiniame tinkle „X“ pasmerkė ambasadą apgadinusią ataką, pabrėždamas, kad „Rusijos teroras neturi ribų“, o Ukraina gina ne tik savo žmones, bet ir visos Europos saugumą.
„Lietuva tvirtai palaiko prezidentą Volodymyrą Zelenskį bei Ukrainos žmones ir ragina sąjungininkus stiprinti paramą, suteikiant daugiau modernių oro gynybos sistemų gyvybėms gelbėti“, – ragino G. Nausėda.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, socialiniame tinkle „X“ reaguodamas į ambasados apgadinimą, išreiškė solidarumą su Lietuva.
„Reiškiame solidarumą su Lietuva, mano kolega Kęstučiu Budriu, ambasadore Inga Stanyte-Toločkiene ir visais mūsų draugais Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje. Esame pasirengę suteikti bet kokią reikiamą pagalbą“, – nurodė ministras.
„Rusijos teroras nieko negaili ir nepaiso jokių tarptautinių normų, įskaitant Vienos konvenciją. Jį sustabdyti galima tik jėga ir pakankamais oro gynybos pajėgumais“, – pabrėžė A. Sybiha.
BNS rašė, kad per praėjusios nakties Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai devyni žmonės ir dar 27 buvo sužeisti po to, kai Kyjivo meras Vitalijus Klyčko įspėjo apie balistinių raketų ataką.
Nepaprastųjų situacijų tarnybos duomenimis, Kyjive iš nukentėjusių vietovių buvo išgelbėti 105 žmonės.