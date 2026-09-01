Šalies vadovai sveikina Mokslo ir žinių dienos proga: linki smalsumo ir bendrystės

„Didžiausias mūšų šalies turtas visada buvo žmogaus protas, talentas ir gebėjimas kurti. Todėl ir toliau stenkimės, kad Lietuvoje būtų gera mokytis, studijuoti ir tyrinėti. Puoselėkime sveiką ambiciją – bendromis jėgomis sukurti vieną stipriausių švietimo ir mokslo sistemų Europoje“, – Prezidentūros pranešime cituojamas G. Nausėda.
„Nuosekliai mažinkime atotrūkį tarp vaikų galimybių, stiprinkime mokytojo profesiją ir jos autonomiją, suteikime daugiau stabilumo mokykloms ir daugiau erdvės kūrybai aukštosiose mokyklose. Tegul mūsų mokyklose auga laisvi ir atsakingi žmonės, o universitetuose – skleidžiasi idėjos ir atradimai, matomi Europoje ir visame pasaulyje“, – pranešime teigia jis.
Pasak prezidento, Rugsėjo 1-oji – ne vien naujų mokslo metų pradžia, bet ir Lietuvos tikėjimo žiniomis, žmogumi ir savo ateitimi šventė. G. Nausėda ragina mokinius ir studentus būti drąsiais, o jų tėvams ir artiesiems linki nestokoti kantrybės ir išminties.
„Mieli mokiniai ir studentai, šiandien noriu Jus padrąsinti. Būkite smalsūs. Klauskite. Abejokite. Ieškokite savo kelio. Nebijokite suklysti, nes dideli atradimai retai gimsta iš atsargumo. Tikėkite, kad Lietuvai – mums visiems – reikia Jūsų idėjų, gebėjimų ir nuoširdžių pastangų“, – sveikinime teigia prezidentas.
„Mieli tėvai ir artimieji, linkiu Jums kantrybės, išminties ir džiaugsmo lydint vaikus jų augimo keliu. Tegul kiekvienas jaunuolis jaučia, kad šalia yra juo tikintys žmonės. Stipri mokykla prasideda nuo stiprios bendruomenės, o stipri Lietuva – nuo šeimų, kurios įkvepia ir palaiko“, – sako jis.
Mokytojams ir dėstytojams prezidentas dėkoja už tai, kad jie, G. Nausėdos teigimu, šalies jaunimui perduoda ne tik žinias, bet ir pasitikėjimą savimi, kritinį mąstymą, kultūrą bei atsakomybės jausmą.
„Atminkite – kartais vienas laiku ištartas žodis gali pakeisti jauno žmogaus gyvenimą!“ – akcentuoja šalies vadovas.
Sveikindamas Lietuvos švietimo ir akademinę bendruomenę Mokslo ir žinių proga jis linki „drąsos svajoti plačiau ir siekti aukščiau“.
„Tegul kiekviena klasė tampa smagių atradimų vieta, o kiekviena auditorija – naujų idėjų sklaidos erdve. Tegul šie mokslo metai atneša dar daugiau žinių, kūrybos ir drąsos veikti“, – rašoma prezidento sveikinime.
Premjeras linki darbščių ir kūrybingų mokslo metų
Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius sveikindamas Lietuvos švietimo bendruomenę su Mokslo ir žinių diena linki darbščių, kūrybingų naujų mokslo metų.
„Sveikinu visus su Rugsėjo 1-ąja ir linkiu darbščių, kūrybingų naujų mokslo metų“, – Vyriausybės pranešime cituojamas ministras pirmininkas.
Sveikinime jis akcentuoja, kad mokyklos tikslas – ugdyti atsakingus piliečius, o visuomenės pareiga – siekti, kad mokykla ruoštų „ne tik egzaminui, bet ir gyvenimui“.
„Rugsėjo 1-oji kasmet ypatingiausia tiems, kas mokyklos duris praveria pirmąjį kartą, tačiau mokslo, žinių ir išsilavinimo svarba mus lydi visą gyvenimą. Mokyklos misija – ne tik padėti jaunam žmogui pažinti pasaulį, bet ir ugdyti atsakingus, savarankiškai mąstančius, valstybei neabejingus piliečius“, – pažymi premjeras.
„Mūsų visų pareiga – kaip tėvų, pedagogų, mokinių, mokyklų vadovų ar politikų – prisidėti, kuo galime, kad mokykla sėkmingai ruoštų ne tik egzaminui, bet ir gyvenimui. Pasitikėti jaunąja karta ir puoselėti pagarbą mokytojui, nevaržant jo laisvės ir kūrybos“, – teigia politikas.
Seimo pirmininkas linki mokiniams neprarasti smalsumo
Seimo pirmininkas Juozas Olekas švietimo bendruomenei linki naujuosius mokslo metus pasitikti su smalsumu, drąsa bandyti ir noru mokytis ne tik mokykloje, bet ir vieniems iš kitų.
„Nebūtinai viskas gyvenime pavyksta iš pirmo karto. Svarbiausia turėti drąsos bandyti dar ir dar kartą“, – pranešime cituojamas J. Olekas.
Mokytojams parlamento vadovas linki kantrybės, stiprybės ir kuo daugiau progų didžiuotis savo mokiniais. Pasak jo, pedagogo darbas yra kur kas daugiau nei perduotos žinios – kartais vienas laiku pasakytas padrąsinantis žodis jaunam žmogui gali išlikti atmintyje daugybę metų.
Tėvams J. Olekas linki gebėjimo būti šalia savo vaikų, pastebėti ne tik jų pažymius ar pasiekimus, bet ir pastangas bei padrąsinti tuomet, kai kas nors nepasiseka.
„Visą gyvenimą galime būti vieni kitiems ir mokytojais, ir mokiniais. Tiesiog kartais savo patirtimi, patarimu ar padrąsinančiu žodžiu galime vienas kitam padėti atrasti kryptį, o kartais gal net patys turime būti pasirengę išgirsti šalia esantį. Todėl mums visiems linkiu neprarasti smalsumo, noro pažinti, atrasti ir dalytis savo patirtimi“, – Mokslo ir žinių dienos proga linki Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
R. Popovienė: kurkime bendruomenę, kurioje kiekvienas jaučiasi saugus ir gerbiamas
Savo ruožtu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ragina kurti aplinką, kurioje kiekvienas jaučiasi saugus ir gerbiamas.
„Šiame skubančiame pasaulyje linkiu atskleisti tikrojo ryšio vertę. Mokykla – tai erdvė, kurioje mokomės. Bet mokomės ne tik matematikos, istorijos, kalbų. Mokomės būti kartu, įsiklausyti, matyti ir suprasti. Kviečiu atrasti mus supantį pasaulį ir vienas kitą – ne per ekrano stiklą, o iš tikro, akis į akį. Per patirtis, mėgstamas veiklas, knygas, kūrybą, sportą“, – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) pranešime cituojama R. Popovienė.
„Būkime tie, kurie pastebi esantį šalia. Pasirinkime globoti mažesnius, palaikyti jaunesnius, suprasti ir priimti kitokius. Būtent taip atstumiame patyčias ir kuriame bendruomenę, kurioje kiekvienas jaučiasi saugus ir gerbiamas. Todėl labai kviečiu visus – būkime iš tiesų kartu“, – teigia ji.
ŠMSM vadovė mokytojams ir dėstytojams linki laisvės augti kartu su mokiniais ir studentais.
„Kurkite aplinką, kurioje klysti reiškia mokytis, o klausti yra svarbiau nei viską žinoti. Jūsų palaikymas ir gebėjimas įkvėpti yra didžiausia ugdymo jėga", – sakoma ministrės sveikinime.
I. Ruginienė: visų mokyklos prisiminimų centre pirmiausia yra mokytojai
Mokslo ir žinių dienos proga švietimo specialistus, mokinius ir jų tėvus, globėjus sveikina ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Ji akcentuoja, kad nors mokykla – ne tik pamokos ir pažymiai, bet ir bendruomenė, vieta, kurioje „pamažu tampame tuo, kuo esame šiandien“ – prisiminimų centre pirmiausia yra mokytojai.
„Juk mokykla – tai ne tik pamokos ir pažymiai. Tai klasės draugai, įsimintini renginiai, pirmosios tikros draugystės, o gal ir pirmieji pasimatymai. Tai vieta, kurioje augame, klystame, atrandame save ir pamažu tampame tuo, kuo esame šiandien. Tačiau visų šių prisiminimų centre pirmiausia yra mokytojai. Žmonės, kurie ne tik moko savo dalyko, bet ir drąsina, padeda patikėti savimi, o kartais pastebi daugiau, nei vaikas geba pasakyti “, – socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį rašė I. Ruginienė.
„Tegul šie mokslo metai atneša ne tik gerų pažymių, bet ir prasmingų susitikimų, netikėtų atradimų bei žmonių, kuriuos prisiminsite dar ilgai“, – teigė ji.
Prasidedant naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Tarp jų – nauja mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarka mokyklose, duris atveriančios sporto klasės bei nauja emocinių kompetencijų stiprinimo programa mokytojams.
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