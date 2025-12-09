„Šalin rankas“: tūkstančiai žmonių protestuoja prieš grėsmę žiniasklaidos laisvei

Kaip BNS informavo vietoje esantys pareigūnai, greta Seimo susirinko apie 5–8 tūkst. žmonių.
Protestuotojai laikė plakatus su užrašais „Už laisvą žodį ir žiniasklaidos laisvę“, „Šalin rankas“, „Čia tikrai niekas nedvokia, leiskit dirbti!“, kuriame pavaizduoti prezidentas Gitanas Nausėda, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius ir „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, „Nausėda Lietuvos gėda“.
Prieš protesto pradžią ant M. Mažvydo bibliotekos laiptų grojo pučiamųjų orkestras.
Ragino prezidentą atsibusti
„Mes čia, kad ši valdžia neužvaldytų mūsų visuomeninio transliuotojo. Tūkstančiai žmonių, kurie mus dabar stebi savo kompiuteriuose, ekranuose, ačiū, kad jūs esate čia su mumis dėl to, kad ši valdžia neužvaldytų mūsų nepriklausomos žiniasklaidos“, – į protesto dalyvius kreipėsi LRT radijo žurnalistas Edvardas Kubilius.
Jis teigė, kad valdžia iš visuomenės „bando atimti laisvą žodį“,
„Man yra 35 metai, aš penkiolika metų dirbu Lietuvos radijuje. Kiekvieną dieną, naktį, anksti ryte keliuosi tam, kad dirbčiau jums ir informuočiau jus. Daug važinėju po Lietuvą, esu ją išmaišęs skersai išilgai. Kalbinęs ir tuos, kurie balsavo už poną (Petrą – BNS) Gražulį, kalbinęs ir tuos, kurie balsavo už „Nemuno aušrą“. Kalbinęs ir tuos, kurie balsavo už socialdemokratus. Kalbinęs ir tuos, kurie balsavo už konservatorius. Visiems buvo vietos ir bus vietos mūsų visuomeninio transliuotojo mikrofonuose ir ekranuose“, – kalbėjo E. Kubilius.
Jis teigia iki šiol laikęsis principo nepasirašyti peticijų, viešai nekomentuoti politinių įvykių.
„Bet žinote, atsibodo, atsibodo kai kurie iš tų, kurie sėdi ten, atsibodo, kaip jiems negalioja įstatymai, negalioja teismų sprendimai, kai sako beleką, belekaip, šmeižia ir nejaučia jokios atsakomybės dėl savo žodžio“, – sakė žurnalistas.
Muzikantas Andrius Mamontovas teigė atsimenantis, kaip atrodo žiniasklaida, „kurią valdo valstybė, kuri yra politizuota“.
„Kai mes iškovojome laisvę, ateina akimirka, kada atsiranda žmonės, kurie nori iš mūsų tą laisvę atimti, ir laisvė niekada nebūna iškovota galutinai. Mums turbūt teks dar susirinkti į tokius mitingus dar kažkada ir dar kažkada, ir tol, kol mes norėsime būti laisvi, mes į juos susirinksime“, – sakė A. Mamontovas.
„Ta prasme, slaptas balsavimas už mokesčių mokėtojų pinigus? Gerai pagalvokite apie tai. Viskas, kas yra už mokesčių mokėtojų pinigus, turi būti vieša ir atvira. Ir spauda turi būti nepriklausoma“, – teigė jis.
A. Mamontovas po savo kalbos atliko dainą „Atsibusk“, kurią teigė parašęs per prezidento Rolando Pakso apkaltą.
„Maniau, kad ši daina bus aktuali tik tuo metu, bet ją tenka dainuoti vėl ir vėl“, – teigė muzikantas.
Dainos metu A. Mamontovas kreipėsi ir į prezidentą G. Nausėdą, linkėdamas jam atsibusti.
„Atrodo, kad ne savo valstybėje gyvename“
„Labai neramu stebėti, kas vyksta, (...) atrodo jau, kad ne savo valstybėje pradedame gyventi“, – BNS sakė proteste dalyvaujanti 47 metų įmonės direktorė iš Klaipėdos Viktorija.
Ji sakė besitikinti, kad politikai įsiklausys į protestuotojų reikalavimus.
„Pirmiausia, kad tuos pakeitimus dėl LRT vadovo keitimo tiesiog atidėtų ir nebesvarstytų. Ir apie tarybos depolitizavimą. Tai, kad šitie procesai pajudėtų teigiama linkme“, – kalbėjo moteris.
Tuo metu 45-erių Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos mokytojas Egidijus sako, kad proteste dalyvauja, nes nori palaikyti pasipriešinimą norui „supaprastinti LRT procedūras ir pakeisti vadovę“.
„Ir tai yra pradžia kažko didesnio, ir nenoriu, kad tai tęstųsi. Norėčiau, kad tai baigtųsi dabar pat ir atgal nebūtų žengiama. Daug žingsnių yra kitų padaryta, kurie atgal žengia“, – BNS teigė proteste dalyvaujantis vyras.
Jo nuomone, Lietuvoje šiuo metu užtikrinama žodžio laisvė ir jis teigia nesuprantantis, kam politikai imasi pokyčių.
„Man laisvas žodis yra, kai aš galiu pasakyti, kai galiu leisti kitam pasakyti. Kai galiu girdėti neįžeidžiančius žodžius, galiu diskutuoti, galiu argumentuotai debatuose kalbėtis apie idėjas“, – sakė Egidijus.
Mitingą „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“ žurnalistų bendruomenė organizuoja drauge su Kultūros asamblėja.
Protestas rengiamas Seimui ėmusis pataisų, kuriomis būtų lengvinamas LRT vadovo atleidimas, ir jau priėmus sprendimą trejiems metams įšaldyti įstaigos biudžetą.
Mitingą organizuojantys žurnalistai teigia, kad pataisos dėl visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimo yra antikonstitucinės, prieštarauja europinei teisei ir sudaro prielaidas politikams kištis į LRT turinį.
Organizatoriai reikalauja valdančiųjų atsitraukti nuo siūlymo keisti generalinio direktoriaus atleidimo tvarką ir inicijuoti rimtą diskusiją dėl LRT tarybos depolitizavimo, į ją įtraukiant žurnalistų organizacijas, žiniasklaidos ir teisės ekspertus.
Politikai siekia lengvesnio LRT vadovo atleidimo
„Nemuno aušros“ siūlymas, kad LRT vadovą būtų galima atleisti už tai balsavus šešiems nariams iš 12, yra įveikęs pateikimo stadiją Seime, tačiau iniciatoriai pripažino, jog projektą reikės tobulinti atleidimui numatant bent septynis balsus.
Šiuo metu LRT generalinis direktorius iš pareigų gali būti pašalintas balsuojant aštuoniems nariams.
Pataisų rėmėjai teigia siekiantys atliepti lapkričio pradžioje paskelbtas Valstybės kontrolės atlikto LRT audito, nustačiusio įstaigos valdymo spragų, išvadas ir norintys suteikti realią galią transliuotojo tarybai keisti organizacijos vadovą, kai juo nebepasitikima.
Nevyriausybinės organizacijos antradienį kreipėsi į valstybės vadovus ir ragina atmesti siūlomus pakeitimus, nes jie prieštarauja Europos žiniasklaidos laisvės aktui
Be to, lapkričio pabaigoje Seimas „aušriečių“ siūlymu nusprendė trejiems metams įšaldyti LRT finansavimą. Numatoma, kad ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai iš valstybės biudžeto bus skiriama apie 80 mln. eurų.
Abi „Nemuno aušros“ iniciatyvas palaiko ir kitos valdančiosios socialdemokratų bei „valstiečių“ frakcijos.
Dėl politikų veiksmų visuomeninio transliuotojo darbuotojai praėjusią savaitę pradėjo protesto akciją, kai eteryje skelbia tylos minutes ir reikalauja politikų patraukti rankas nuo įstaigos. Jie taip pat rengia laidas, kokia svarbi demokratinei visuomenei yra laisva žiniasklaida, pasakoja nesėkmingų valstybių pavyzdžius, kas nutinka, kai žiniasklaida yra uzurpuojama.
