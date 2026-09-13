Savivaldos rinkimų kampanijos dalyvių registracija prasidės spalį, VRK ragina ruoštis dabar

Kaip skelbta, šią savaitę Seimas po pateikimo pritarė siūlymui kitų metų savivaldos rinkimus surengti kovo 7 dieną. Pristatant nutarimo projektą pasiūlyta politinės kampanijos pradžią skelbti spalio 7 dieną. Nuo šios datos taip pat prasidėtų politinės kampanijos dalyvių registracija.
VRK atkreipia dėmesį, kad politinės kampanijos dalyvių registracija, nepriklausomai nuo politinės kampanijos pradžios datos, vyks iki spalio 28 dienos imtinai.
Prieš registruojantis politinės kampanijos dalyviu, būtina atlikti tris pagrindinius veiksmus: banke atidaryti tuščią sąskaitą politinės kampanijos dalyvio vardu, kuri bus naudojama tik kaip politinės kampanijos sąskaita, sudaryti sutartį su politinės kampanijos iždininku ir užpildyti atitinkamą prašymą arba teikimą. VRK rekomenduoja politinės kampanijos reikmėms atidaryti naują banko sąskaitą.
Komisija primena, kad registruojantis reikės pateikti užpildytą prašymą arba teikimą, dokumentą, patvirtinantį banko sąskaitos atidarymą, taip pat banko pažymą ar patvirtintą sąskaitos išrašą, kad sąskaitoje nėra lėšų. Šis dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš tris darbo dienas iki jo pateikimo VRK.
Taip pat reikės pateikti užpildytą ir pasirašytą sutarties su politinės kampanijos iždininku kopiją bei, kai taikoma, ketinančio išsikelti asmens ar keliamo kandidato asmens dokumento kopiją.
Dokumentus galima pateikti atvykus į VRK, paštu, per siuntų tarnybą ar kurjerį arba juos nuskenavus ir išsiuntus elektroniniu paštu.
VRK primena, kad tik Rinkimų kodekso nustatyta tvarka įregistruotas politinės kampanijos dalyvis turi teisę kelti kandidatą, kandidatų sąrašą ar išsikelti kandidatu dalyvauti rinkimuose. Tik įregistruoti politinės kampanijos dalyviai taip pat gali priimti aukas ir prisiimti turtines prievoles dėl politinės kampanijos išlaidų.
Pagrindiniai numatomi rinkimų etapai – politinės kampanijos dalyvių registracijos dokumentai turi būti pateikti iki 2026 metų spalio 28 dienos, kandidatų pareiškiniai dokumentai bus teikiami nuo spalio 28 dienos iki gruodžio 17 dienos, o kandidatai turi būti įregistruoti iki kitų metų vasario 4 dienos.
Išankstinis balsavimas, įskaitant balsavimą namuose, numatytas kovo 2–6 dienomis. Jeigu bus rengiamas antrasis mero rinkimų turas, išankstinis balsavimas jame vyks kovo 16–20 dienomis, o pats antrasis turas – kovo 21 dieną.
VRK rinkimų rezultatus turėtų patvirtinti iki kovo 28 dienos.
2027 metų savivaldos rinkimuose 60 Lietuvos savivaldybių gyventojai rinks savivaldybių tarybų narius ir merus. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas ketverius metus.
ELTA primena, kad pastarieji savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyko 2023 m. kovo 5 d. Tuomet pirmojo turo rinkėjų aktyvumas siekė 48,91 proc. – tiek merų, tiek tarybų rinkimuose.
2023-aisiais daugiau kaip pusėje savivaldybių merų rinkimuose prireikė antrojo turo. VRK duomenimis, antrasis turas vyko 34 savivaldybėse.
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