Seimas apsispręs dėl nacionalinio plėtros banko ILTE stiprinimo

Lietuvos bankas prižiūrėtų ILTE veiklą, jam būtų taikomi kapitalo, likvidumo, vidaus kontrolės reikalavimai, bankas būtų licencijuojamas.
Seimas ketvirtadienį balsuos dėl tai numatančių keturių – Nacionalinio plėtros banko, Lietuvos banko, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei Finansų įstaigų įstatymų pataisų.
Pakeitimai numato saugiklius privatiems investuotojams, kurie įsigytų ILTE vertybinių popierių.
Seimas be kita ko linkęs apriboti galimybes iš ILTE imti paskolas ne tik parlamentarams, bet ir Ministrų kabineto nariams, viceministrams, kancleriams ir daliai kitų politiškai pažeidžiamų, tai yra politinio pasitikėjimo tarnautojams bei jų šeimų nariams, taip pat įmonėms, kuriose jie yra naudos gavėjai.
Taip pat siekiama atskirti ILTE nuo valdžios sektoriaus skolos ir deficito, kad banko veikla jau 2028 metais neblogintų viešųjų finansų rodiklių.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra pateikęs Seimui iniciatyvą per ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius.
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