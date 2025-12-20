Seimas paskelbė 2027-uosius Vietos bendruomenių metais

Ketvirtadienį tai numatantį nutarimą, kurį inicijavo Seimo socialdemokratė Modesta Petrauskaitė, vienbalsiai palaikė 73 Seimo nariai.
Dokumente akcentuojama vietos bendruomenių reikšmė įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinę regioninę politiką. Jame taip pat deklaruojamas siekis stiprinti vietos bendruomenes kaip pilietinės visuomenės formavimo pamatą.
„Seimas (....), vertindamas vietos bendruomenių pilietiškumą ir veiklumą kaip svarbiausią prielaidą vietos ekonominei, socialinei ir kultūrinei plėtrai, nutaria paskelbti 2027 metus Vietos bendruomenių metais“, – teigiama nutarime.
Seimo narės M. Petrauskaitės nuomone, Lietuva, 2027 m. pirmininkaujant ES Tarybai, galėtų pasiūlyti diskusiją apie tai, kaip bendruomeninė veikla gali prisidėti prie demokratijos stiprinimo, kovos su dezinformacija, visuomenės atsparumo.
Seimas taip pat pasiūlė Vyriausybei suburti komisiją, kuri parengtų Vietos bendruomenių metų programą.
ELTA primena, kad pernai Seimas 2027-uosius metus paskelbė poeto, diplomato Oskaro Milašiaus, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio ir Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordato bei trijų nepalūžusių moterų Dalios Grinkevičiūtės, Lidijos Meškaitytės ir Liūnės Sutemos metais.
