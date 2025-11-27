Seimas svarstys, ar drausti nealkoholinio alaus, vyno ir sidro pardavimą nepilnamečiams

Parlamentas po pateikimo pritarė tokioms Maisto įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, 33 Seimo nariams balsavus už, šešiems prieš ir 15 susilaikius.
Pasak idėjos autoriaus, socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus, alkoholinių gėrimų prekių ženklų gaminamų nealkoholinių produktų išvaizda ir skonis primena alkoholinius gėrimus, tad „nepastebimai gali pratinti jaunimą prie alkoholio“.
Socialdemokratas pabrėžė, kad nepilnamečiai tokius gėrimus vartoja ne „troškuliui numalšinti“, o „sieja su atsipalaidavimu, kopijuodami suaugusius“.
Pataisomis siūloma įtvirtinti draudimą nepilnamečiams parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nealkoholinį vyną, nealkoholinį alų ir nealkoholinį sidrą. Dabar jiems neleidžiama parduoti energetinių gėrimų.
Taip pat siūloma įtvirtinti administracinę atsakomybę už tokių gėrimų pardavimą 18 metų nesulaukusiems asmenims.
Liberalė Edita Rudelienė abejojo, ar toks draudimas iš tikro skatintų jaunimo elgsenos pokyčius.
„Nealkoholinį šampaną uždraudėme, bet jo atsivežama iš Lenkijos“, – posėdyje sakė E. Rudelienė.
„Norint drausti didelio išmanymo nereikia, didelio išmanymo ir nepademonstruota“, – sakė kitas liberalas Eugenijus Gentvilas, kritikavęs pataisas dėl siūlymo draudimą sieti su alkoholinio gėrimo pavadinimu.
Liberalui Vitalijui Gailiui pastebėjus, kad teikiamame projekte siūloma uždrausti tik kelių nealkoholinių gėrimų rūšių pardavimą, neįtraukiant, pavyzdžiui, nealkoholinio viskio, brendžio ar romo, D. Razmislevičius teigė, kad svarstant pataisas bus galima papildyti ir kitomis gėrimų rūšimis.
Anot iniciatoriaus, tikimasi, jog pakeitimai formuos sveikesnę jaunimo gyvenseną, mažins riziką, kad nepilnamečiams susiformuos alkoholinių gėrimų vartojimo įpročiai.
