Seimo etikos sargai pristatys tyrimo dėl Žemaitaičio apsistumdymo su jaunuoliu išvadas

„(Parengta tyrimo – ELTA) dėl susitikimo Vilkaviškyje, dėl galimo smurto prieš susirinkusius jaunuolius išvada“, – posėdžio išvakarėse Eltai sakė komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas.
„(Teisėsaugos – ELTA) išvada irgi bus, bet yra ir išvadų rengėjų parašyta išvada. Ją rytoj svarstysime ir priimsime sprendimą“, – teigė parlamentaras.
Kaip skelbta, sausio pradžioje Vilkaviškio rajono viešojoje bibliotekoje vykusio R. Žemaitaičio susitikimo su žmonėmis metu parlamentaras apstumdė jaunuolį, kuris rankose laikė lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato. Jaunuolis protestavo prieš R. Žemaitaitį ir su kitais žmonėmis skandavo: „Namo, namo, melagi, namo“. Pats „aušriečių“ lyderis sakė protestavusį vaikiną pastūmęs, nes šis esą stumdė senjorus.
Dėl šio incidento policija pradėjo administracinę teiseną. Prokuratūra anksčiau buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo renginio metu, tačiau šis tyrimas buvo nutrauktas.
Tuo metu Seimo Etikos ir procedūrų komisija tyrimą pradėjo sausio pabaigoje. Jo išvadas planuota pristatyti balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu, tačiau klausimas buvo nukeltas.
