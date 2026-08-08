Seimo etikos sargams siūlant, Karolis Neimantas iš įrašo „Facebook“ pašalino reklaminius elementus

K. Neimantas BNS patvirtino, kad įrašas pakoreguotas.
„Taip, padaryta“, – nurodė jis.
Už tai, kad K. Neimantas pataisytų įrašą, liepos pabaigoje balsavo 10 komisijos narių, o vienas buvo prieš.
Komisija nekonstatavo politiko Etikos kodekso pažeidimo: šeši susilaikė, du buvo prieš, o trys – už, kad Seimo narys būtų pripažintas pažeidęs Etikos kodeksą.
Kaip BNS sakė komisijos vadovas Viktoras Fiodorovas, komisija apsisprendė dėl švelnesnės formos.
„Jeigu įpareigosime, tai suponuos Valstybės politikų elgesio kodekso pažeidimą. Bet kadangi, matyt, buvo noras nepadaryti pažeidimo, tai dėl to švelnesnė rekomendacija“, – teigė V. Fiodorovas.
Taip pat Seimo etikos sargai atkreipė visų parlamentarų dėmesį, kad dalyvavimas privačių įmonių reklaminėse akcijose, prekių ar paslaugų reklamose gali kelti abejonių dėl jų veiklos skaidrumo, todėl rekomendavo parlamentarams tiesiog nedalyvauti reklamuojant privačių įmonių daiktus, prekes arba paslaugas.
Tokią išvadą komisija padarė įvertinusi Seimo nario paskyros „Facebook“ gegužės 27 dienos įrašą apie parlamentaro apsilankymą Klaipėdos įmonėje „Mėmelio ratai“, su kurios savininku pažįstamas maždaug devynerius metus.
Jame parlamentaras aprašė apsilankymą šioje įmonėje ir teigė, kad drąsiai rekomenduoja ją „savo aplinkos žmonėms“: „Žinau, kad jie nenuvils“.
Ši įrašo dalis ir sulaukė komisijos dėmesio.
Konservatorius Jurgis Razma teigė, kad komisija turėtų ne siūlyti dalį įrašo pašalinti, o įpareigoti.
„Dar tvirčiau pasakyti, kad Seimo narys turi pašalinti, ne siūlyti pašalinti, bet turi pašalinti tuos elementus, kurie perša tos įmonės paslaugas“, – tvirtino jis.
„Nemuno aušros“ atstovės Daivos Žebelienės teigimu, K. Neimanto elgesyje nereikia įžvelgti pažeidimo ar viešų ir privačių interesų supainiojimo.
„Nebuvo įrodyta, kad jis gavo kažkokį atlygį“, – teigė D. Žebelienė.
„Apsilankymas uždarojoje akcinėje bendrovėje, bendravimas su įmonės darbuotojais, tokie susitikimai negali būti vertinami kaip Seimo nario kažkoks pažeidimas“, – pridūrė ji.
Anot D. Žebelienės, informuodamas apie savo apsilankymą ir kokiu tikslu ten vyko, jis norėjo parodyti, kaip sėkmingai vystomas verslas.
Liberalas Arminas Lydeka teigė, kad K. Neimantas, reklamuodamas įmonę, nederamai elgėsi ir siūlė pripažinti jį pažeidusiu parlamentaro etikos kodeksą.
„Jeigu mes siūlome, kad kažką reikia pašalinti, vadinasi, tai yra neteisėta, tai yra neteisingai pasielgta. Tad mes prieš tai ir pripažįstame, kad jis pažeidė etikos kodeksą, tiesiogiai užsiimdamas reklama“, – motyvus dėstė parlamentaras.
„Nedera Seimo nariui užsiiminėti reklamine veikla, nepriklausomai nuo to, ar jam buvo padaryta nuolaida, ar nebuvo padaryta nuolaida už tą reklamavimą“, – pridūrė A. Lydeka.
Tuo metu socialdemokratė Ingrida Braziulienė teigė, kad K. Neimantui reikėtų „pašalinti kontaktinę informaciją apie įmonę“ iš savo paskyroje paskelbto įrašo, nes jis „turi reklaminio pobūdžio elementų“ – rekomendaciją Vakarų Lietuvos gyventojams naudotis konkrečios įmonės paslaugomis.
„Tai skamba kaip reklama ir kvietimas“, – komisijos posėdyje teigė I. Braziulienė.
I. Braziulienės teigimu, komisijos sprendimas neturėtų atidaryti Pandoros skrynios, kad Seimo nariai, apsilankę tam tikroje įmonėje ar įstaigoje, nereklamuotų jų.
K. Neimantas tvirtino, kad su socialiniuose tinkluose aprašyta įmone neturi „jokių tiesioginių interesų“.
„Iš tokio savo geranoriškumo, iš gerosios valios norėjau labai pasidžiaugti ir taip išėjo, kad gal šiek tiek ir per daug pasidžiaugiau dėl tokio verslo veiklos“, – pripažino K. Neimantas.
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