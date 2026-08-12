Seimo nariai aiškinsis, kaip panaudotos šimtų milijonų eurų investicijos į atliekų tvarkymą

Trečiadienį jis analizuos, kaip valdoma valstybės ir ES lėšomis sukurta Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistema, aptariamos problemos.
Daugiausia dėmesio bus skirta krizės ištinkam Vilniaus regionui: mišrių atliekų rūšiavimo (MBA) įrenginiams, Vilniaus kogeneracinės jėgainės (VKJ) pajėgumų panaudojimui – kokie jos projektiniai ir faktiniai atliekų deginimo pajėgumai, kokius kiekius ji priima iš Vilniaus regiono ir kitų tiekėjų bei kokius taiko įkainius.
Bus aptartos ir Kazokiškių sąvartyno problemos, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) veikla, Vilniaus MBA gamyklos gaisro pasekmės, atliekų tvarkymo kaštai ir kokią įtaką jie gali turėti Vilniaus regiono gyventojų mokesčiams.
Į posėdį kviečiami Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos departamento, Aplinkos apsaugos agentūros, Nacionalinio krizių valdymo centro, Konkurencijos tarybos, Valstybės kontrolės, Vilniaus miesto, Elektrėnų ir Druskininkų savivaldybių, VAATC, VKJ, bendrovės „Energesman“ atstovai.
Valstybės kontrolės duomenimis, savivaldybėms 2000–2023 metais kuriant regionines atliekų tvarkymo sistemas ir kitą komunalinių atliekų tvarkymui skirtą infrastruktūrą panaudota apie 480 mln. eurų ES, valstybės biudžeto ir privačių investuotojų lėšų.
2021–2027 metais numatyta dar 138 mln. eurų rūšiuojamų atliekų surinkimui ir kitoms inovacijoms.
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