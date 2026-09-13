Šeimoms – beveik 800 mln. eurų: kas už tai mokės – jau kitos valdžios rūpestis?

Kai kurie dėl pietų mokykloje net gėdydavosi.
„Aš pamenu, mūsų mokykloje vaikai net pardavinėdavo pietus ar net neidavo, nes jiems būdavo gėda“, – prisiminė vilnietis.
O valdžia, priešingai, pietų lėkštėje užčiuopė receptą šeimai.
„Teisybę pasakius, net nesu matęs tyrimo apie nemokamą maitinimą ir ryšį su gimstamumu“, – teigė Lietuvos socialinių mokslų centro demografas Vytenis Juozas Deimantas.
Socialdemokratai siūlo nemokamai maitinti visus 5–10 klasių mokinius ir tikisi, kad šeimas tai įkvėps susilaukti vaikų.
Nemokamų pietų kaina – 380 milijonų eurų. Arba pusė viso pristatyto šeimos priemonių paketo.
„Kol tas vaikas pasieks penktą ar dešimtą klasę, dar trys, keturios Vyriausybės pasikeis, įstatymai pasikeis ir to maitinimo nebebus. Ar tai žmogų motyvuos čia ir dabar susilaukti vaikų? Vargu“, – komentavo „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas.
Ir iš tiesų. Socialdemokratai tik ruošia sąskaitą, bet ją apmokėti teks kitiems. Nemokamo maitinimo programa numatyta 2029–2034 metais. Tai reiškia – po dar vienų Seimo rinkimų.
„Tai reiškia, dabar gera socialdemokratų valdžia priims sprendimus, o kita Vyriausybė turės sukti galvą, kaip finansiškai pagrįsti pusę paketo“, – „Žinių radijuje“ sakė buvusi ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė.
Tuo tarpu premjeras Mindaugas Sinkevičius tiki socialdemokratų sėkme.
„Manau, kad socialdemokratams seksis gerai dirbti ir tęsime tuos darbus, kuriuos pradedame 2027 metais“, – teigė premjeras.
Pietūs – tik viena iš devynių priemonių. Dar laukia dvigubai didesnės išmokos, gausesnė pirmojo būsto parama, pagalba grįžtantiems į Lietuvą. Taigi pažadų daug, bet ir jie – ne dabar, o ateičiai.
„Didžioji dalis – kitų metų biudžete, bet tam tikri dalykai, vaiko priežiūra, gali būti nuo 2028 metų“, – aiškino socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
Ekonomistas tokiais valdžios pažadais abejoja.
„Tai žmonėms nesukuria didelio pasitikėjimo, nes kita Vyriausybė atėjusi sakys: ei, palaukite, mes nevykdysime tų įsipareigojimų“, – pažymėjo Ž. Mauricas.
Klausimas – ir iš kur bus pinigų. Šeimoms pamaloninti reikės 800 milijonų eurų.
„Mūsų bendra atsakomybė – surasti pinigus, nes tai nėra išlaidos, tai yra investicija į žmogų“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Investicija, sako valdžia. Tik valstybė jau išleidžia daugiau, nei surenka. Reikia finansuoti gynybą, sveikatą, švietimą, socialinę apsaugą.
„Kai mes pradedame konstruoti universalias priemones, nepriklausomas nuo žmonių pajamų, labai didelis klausimas, kas tas sąskaitas apmoka“, – sakė I. Šimonytė.
Liberalas sako: socialdemokratai lipa ant to paties grėblio. 2008-aisiais, Vilijai Blinkevičiūtei būnant ministre, pasipylė pinigai šeimoms: vaiko pinigai, nemokamas maitinimas mokyklose, bet atėjus krizei dosnią paramą teko karpyti.
„Vaiko pinigų, esant sudėtingoms finansinėms sąlygoms, neatsisakė nei latviai, nei estai“, – anuomet kalbėjo V. Blinkevičiūtė.
„Kartojamas Vilijos Blinkevičiūtės žvaigždės scenarijus, kas buvo prieš rinkimus, dosniai išmėtant pinigus socialinei apsaugai, negalvojant, kas bus ateityje“, – komentavo Seimo narys Simonas Gentvilas.
Jei valstybė išleis šimtus milijonų, turi būti aišku ir tai, ką už tai gaus. Bet socialdemokratų lūkesčiai abstraktūs – imamasi sprendimų gimstamumui gerinti.
„Sprendimus, kuriuos priimame dabar, turime užtikrinti, kad jie egzistuotų vėliau, ir matyti rezultatą, kokį užsibrėžėme“, – teigė V. J. Deimantas.
Neįkvepia ir kitų šalių patirtis. Vengrija šeimoms skyrė rekordinę paramą – net 5,5 procento BVP, Lenkija įvedė 500 zlotų vaiko pinigus. Pinigų buvo, tačiau ilgalaikio gimstamumo šuolio – ne.
„Nepavyko nei Vengrijoje, nei Pietų Korėjoje, nei Lenkijoje“, – sakė S. Gentvilas.
Vadinasi, beveik 800 milijonų dar negarantuoja, kad ir Lietuvoje gims daugiau vaikų.
„Pinigai vaikų nenupirks. Iš tyrimų žinome, kad veikiančios kompleksinės, su vaikų priežiūra, būsto prieinamumu susijusios priemonės geriausiu atveju gali padidinti gimstamumą 0,2 vaiko vienai moteriai per reprodukcinį amžių“, – aiškino V. J. Deimantas.
Socialdemokratų šeimos paketą dar turės patvirtinti Vyriausybė ir Seimas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
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