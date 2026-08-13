Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus: iš teisingumo ministrės – raginimas

Ministrė ketvirtadienį išplatintame pranešime teigia, kad registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencines priemones.
„Mano, kaip teisingumo ministrės, vertinimu, atėjo laikas prie šios idėjos grįžti ir ieškoti sprendimų, kurie padėtų dar geriau apsaugoti vaikus, juolab kad turime tam pagrindo. Tikrai pritariame, kad tokie duomenys turėtų būti vieši“, – cituojama ji.
Pasak R. Tamašunienės, reikia užtikrinti seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų kontrolę ir jiems atlikus paskirtas bausmes, tai esą sustiprintų valstybės vaidmenį, užkertant kelią pakartotiniams nusikaltimams.
Šiai idėjai palaikymą yra išreiškusi ir socialinės apsaugos bei darbo ministrė Inga Ruginienė.
BNS rašė, kad 2024 metais Seimas po pateikimo pritarė įstatymo pataisai sukurti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų už nusikalstamas veikas seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, padarytas prieš vaikus, registrą.
Pagal projektą, registras būtų sudaromas iš riboto naudojimo duomenų bazės, kurią sudarytų šių asmenų duomenys, kurie teikiami teismams, teisėsaugos institucijoms ir kitoms institucijoms, kai tai numato įstatymas, ir viešosios duomenų bazės, kurioje būtų nuteistųjų už nusikalstamas veikas duomenys, kurie skelbiami interneto svetainėje peržiūrai visuomenei.
Tačiau pernai kovo mėnesį Vyriausybė pateikė neigiamą išvadą šiam projektui.
Diskusijas dėl registro paskatino šią savaitę prokuratūros paviešinta žinia, jog teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriose šie kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 metų iki 2025 metų, jo byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusiųjų nėra.
Naujienų portalo „Delfi“ ir „Liteko“ teismų tvarkaraščių sistemos duomenimis, kaltinamieji yra atitinkamai Tadas Švedavičius ir Ryšardas Peciunas.
R. Tamašiūnienės teigimu, teisėsaugos institucijos turi atlikti savo darbą ir išsamiai išsiaiškinti visas aplinkybes, o svarbiausia – kad nukentėjusiųjų teisės būtų užtikrintos ir aukoms būtų atlyginta padaryta žala.
Ji tikina, jog pastarieji įvykiai daugelį žmonių sukrėtė, tačiau ragina „atskirti konkrečius atvejus nuo visos kunigų bendruomenės“.
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