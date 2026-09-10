Šiauliai švęs 790-ąjį jubiliejinį gimtadienį

Pasak organizatorių, šių metų renginių ciklas „Saulės galia. Kunigaikštiška kepurė“ akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą.
„Jau 790 metų Šiauliai šviečia žmonėmis, idėjomis ir darbais. Miesto istoriją kūrė daugybė kartų, o šiandien ją tęsiame mes visi. Todėl miesto gimtadienis – tai ne tik šventė, bet ir padėka tiems, kurie kūrė, kuria ir garsina Šiaulius“, – sako miesto meras Artūras Visockas.
Šventė prasidės garbės piliečio inauguracijos ceremonija, o ketvirtadienio vakarą Saulės laikrodžio aikštėje bus rodomas meninis renginys „Šviesos geometrija“.
Savo ruožtu vienas pagrindinių akcentų – šventinė eisena ir motorizuota kolona „Šiauliai šviečia“ vyks penktadienį. Po jos parko estradoje rengiamas koncertas „Dainuojantys Šiauliai“.
Šeštadienio programoje numatytas Tarnybų miestelio pristatymas prie Šiaulių valstybinės kolegijos, veiklos šeimoms Zubovų parke ir didieji koncertai centrinio parko estradoje. Vidurnaktį prie Talkšos ežero suplanuotas fejerverkų, lazerių bei šviesų šou.
„Norėjome, kad miesto gimtadienis būtų gyvas skirtingose erdvėse, įtraukiantis bendruomenes, šeimas, jaunimą bei įvairių veiklų mėgėjus“, – sako Šiaulių kultūros centro direktorė Deimantė Bačiulė.
Sekmadienį Prisikėlimo aikštėje pirmą kartą organizuojami „Geltoni vėlyvieji pusryčiai“, skirti bendruomenės susibūrimui.
Visą savaitgalį Vilniaus gatvės bulvare veiks šventinis prekymetis, Turizmo gatvė bei mėgėjų meno festivalis „Rudens mozaika“.
Šiaulių įkūrimo data laikomi 1236-ieji, kai Livonijos kronikose buvo paminėtas Saulės mūšis.
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