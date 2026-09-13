Šiaulių politikas Saulius Stasiūnas teismų sprendimus jo „čekiukų“ byloje apskundė LAT

Be to, S. Stasiūno civilinėje byloje dėl nepagrįsto praturtėjimo priteistos ir 5 proc. metinės palūkanos.
„Kasaciniu skundu S. Stasiūnas prašo panaikinti teismų procesinius sprendimus, atmesti prokuratūros ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą“, – BNS sakė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
LAT dar nenusprendė, ar priims skundą nagrinėti.
Per 2019–2023 metų kadenciją Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario S. Stasiūno gautą 5 tūkst. 652 eurų sumą teismai pripažino kaip atsakovo nepagrįstą praturtėjimą.
Daugiau kaip 2 tūkst. eurų politikas nepagrįstai išleido degalams, 1 tūkst. eurų transporto priemonių remontui, daugiau kaip 500 eurų transporto priemonių techninei priežiūrai, atsarginėms dalims, padangoms, kitoms prekėms ir išlaidoms už paslaugas apmokėti, 26 eurus transporto priemonių draudimui, 1,3 tūkst. eurų ryšio įrangai ir paslaugoms ir 732 eurus kanceliarinėms prekėms.
Teismų manymu, prokuratūra teisingai nurodė, kad net ir atsakovui tinkamai įvykdžius pareigą pateikti finansinius dokumentus ir išlaidoms neviršijant galimos maksimalios sumos, tai nereiškia, kad galėjo būti kompensuotos visos išlaidos pagal jo pateiktus finansinius dokumentus.
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