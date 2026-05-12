Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iškeliant sovietų karių palaikus, vietoj jų bus takas

„Iš viso surasti 49 palaikai. Atlikus surastų palaikų antropologinius tyrimus, juos planuojama palaidoti Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje, esančioje šalia Ginkūnų kapinių“, – sakė savivaldybės Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Antanavičius.
Šiuo metu baigta rengti antžeminės dalies sutvarkymo projektinė dokumentacija, atliekama ekspertizė, o netrukus bus pereita prie rangos darbų.
Sutvarkymo projekto autorius, architektas Vytenis Rudokas pirmadienį per spaudos konferenciją pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25 proc. Šiaulių teritorijos.
Pasak jo, buvęs palaidojimų memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai.
Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų traktas, prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu.
Pagal projektą teritoriją papuoš gausūs žemaūgiai krūmai, gėlės bei spalvingi japoniški šermukšniai.
„Ši vieta yra labai puiki katedros eksponavimo versija. Idėja – padaryti ramią poilsio zoną su atraktyvumu ir vaizdu į katedrą“, – teigė architektas.
Projekte taip pat numatyta kompozicinė vieta nedideliam meniniam akcentui, kuris galėtų atsirasti ateityje.
BNS rašė, kad sovietų karių palaikai iš Šiaulių miesto centro perkeliami po to, kai 2024-ųjų vasarą Desovietizacijos komisija pripažino, jog ši palaidojimo vieta katedros prieigose Šiauliuose pažeidžia įstatyme įtvirtintą draudimą propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas viešuose objektuose.
Anot komisijos, ši palaidojimo vieta yra Sovietų Sąjungos propaguoto ir dabar Rusijos propaguojamo Didžiojo Tėvynės karo mito įtvirtinimo bei sklaidos vieta, nes palaidojimai yra antriniai, daryti perkeliant palaikus iš apylinkėse buvusių pirminių palaidojimo vietų.
Totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimas šalyje įsigaliojo 2023-ųjų gegužę. Pagal jį iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai – paminklai, gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai, kitokie simboliai.
