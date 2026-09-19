Siekia stiprinti vaikų saugumą internete

„VRM parengė Vaikų saugumo skaitmeninėje erdvėje gerosios praktikos sąvadą ir rekomendacijas – jomis siekiame apibendrinti ir pristatyti veiksmingas saugumo skaitmeninėje erdvėje užtikrinimo praktikas, stiprinti bendradarbiavimą ir užtikrinti nuoseklų bei koordinuotą veikimą“, – antradienį per Vyriausybės pusvalandį Seime pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
„Atsakingos institucijos turėtų jas įgyvendinti“, – kalbėjo jis.
Kaip skelbia ministerija, Gerųjų praktikų sąvadą planuojama įgyvendinti ES lygiu.
„Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 m. metu šią temą numatoma pasirinkti kaip vieną iš Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo prioritetinių sričių. 2027 m. birželį Vilniuje planuojama surengti tarptautinę konferenciją, į kurią bus kviečiami visų ES valstybių narių atstovai“, – nurodė VRM.
Liepos mėnesį ministerijos parengtas Gerųjų praktikų sąvadas skirtas dešimčiai skirtingų subjektų, vienaip ar kitaip prisidedančių prie nepilnamečių saugumo skaitmeninėje erdvėje užtikrinimo.
Dokumente apibrėžiamos rekomendacijos vaikų tėvams (globėjams), vaiko teisių apsaugos institucijoms, švietimo ir sveikatos sektoriams, nevyriausybinėms organizacijoms, skaitmenines paslaugas teikiantiems verslo subjektams, Skaitmeninių paslaugų akto įgyvendinimą užtikrinančioms institucijoms.
Politikos formuotojai bei priežiūros ir teisėsaugos institucijos taip pat įpareigojami laikytis šių nuostatų.
Nurodoma, kad ilgalaikėje perspektyvoje Lietuvos vaikų saugumo skaitmeninėje erdvėje modelis turėtų būti orientuotas į bendrus ES sprendimus, pavyzdžiui, amžiaus patikros socialiniuose tinkluose bei telefonų ribojimo mokyklose praktikas.
„Tai užtikrintų aukštą privatumo, saugumo ir efektyvumo lygį bei sudarytų prielaidas vieningai apsaugos sistemai“, – sakoma VRM parengtame Gerųjų praktikų sąvade.
Siūlo stiprinti kritinį mąstymą
Šiuo tikslu švietimo ir prevencijos institucijoms ministerija siūlo nustatyti vieningą mobiliųjų telefonų naudojimo ribojimą visose ugdymo įstaigose kartu stiprinant mokinių, jų tėvų bei mokytojų skaitmeninį raštingumą bei kritinį mąstymą.
„Užtikrinant organišką šių aspektų integravimą į švietimo procesą, taip pat nuolatinį pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, praktinių priemonių, aiškių grėsmių ir incidentų ugdymo įstaigose atpažinimo bei reagavimo algoritmų parengimą ir taikymą“, – rašoma rekomendacijose.
Be to, siūloma plėtoti neformalaus švietimo, sporto, kultūros ir bendruomenines veiklas švietimo įstaigose, kurios, kaip teigiama, stiprintų socialinius ryšius ir kartu mažintų vaikų praleidžiamą laiką socialinėje erdvėje.
Savo ruožtu ugdymo įstaigų administracijos skatinamos savo moksleiviams aiškiai teikti informaciją, kur reikėtų kreiptis susidūrus su elektroninėmis patyčiomis, šantažu, neteisėtu vaizdų platinimu internete bei kitomis žalingo elgesio apraiškomis.
„Informacija turėtų būti pateikiama vaikams suprantama kalba, reguliariai primenama ir integruojama į klasės valandėles, prevencines veiklas bei mokyklos vidaus komunikaciją“, – aiškino VRM.
Ragina gerbti teisę į privatumą
Nepilnamečių tėvus ar globėjus VRM skatina atsakingai vertinti vaikų atvaizdų viešinimą skaitmeninėje erdvėje, gerbti jų teisę į privatumą.
Taip pat siūloma nuolat stiprinti emocinį ryšį su vaikais, užtikrinti jų užimtumą po pamokų bei nuo ankstyvosios vaikystės ugdyti saugaus elgesio skaitmeninėje erdvėje praktikas.
VRM siūlymas priežiūros, kontrolės ir teisėsaugos institucijoms – stiprinti pranešimų ir reagavimo sistemas bei pasitikėjimą institucijomis.
„Tobulinti pranešimų apie incidentus skaitmeninėje erdvėje sistemą, užtikrinant, kad ji būtų aiški, lengvai prieinama ir suprantama vaikams, tėvams (globėjams) bei krizinėse situacijose esantiems asmenims, kartu stiprinant visuomenės pasitikėjimą teisėsauga ir skatinant tėvus aktyviau kreiptis pagalbos dėl tokių situacijų kaip savižala, seksualinis šantažas ar kiti pavojai internete, mažinant stigmas ir atsakomybės perkėlimą tik vaikui“, – rašoma Gerųjų praktikų sąvade.
Poreikis užtikrinti amžiaus patikros mechanizmus
Už Lietuvos politiką atsakingoms institucijoms siūloma peržiūrėti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą ir įvertinti, ar jame reikalingi pokyčiai.
Vaikų saugumo skaitmeninėje erdvėje modelį raginama kurti kaip kompleksinę, su ES reglamentais suderintą sistemą ir ilgainiui užtikrinti efektyvų amžiaus patikros mechanizmų diegimą Lietuvoje.
Šiuos klausimus siūloma aktualizuoti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu.
Tuo metu parengtomis rekomendacijomis technologijų sektorius raginamas prisiimti atsakomybę už vaikų saugumą kuriant savo produktus ir iš anksto integruojant saugumo, privatumo bei rizikų mažinimo priemones.
Naujos taisyklės dėl telefonų naudojimo
Kaip skelbta, nuo šios rugsėjo 1-osios ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos, atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, turėjo įdiegti taisykles, numatančias mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką mokyklose.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė anksčiau tikino, jog ministerija atliks savąjį vertinimą mokykloms nustačius naujas taisykles ir, esant poreikiui, pateiks papildomas rekomendacijas.
Anksčiau šalies prezidentas Gitanas Nausėda teigė manantis, kad valstybinis sprendimas šiuo klausimu, tikėtina, yra neišvengiamas. Vis tik, ar Lietuvoje reikės imtis griežtesnio reglamentavimo dėl mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose, jo nuomone, bus galima įvertinti rugsėjo mėnesio antroje pusėje.
Savo ruožtu premjeras Mindaugas Sinkevičius, žurnalistų paklaustas, ar palaikytų centralizuotą telefonų draudimą mokyklose, į klausimą neatsakė. Tačiau akcentavo, kad vertinamos kitų valstybių patirtys ribojant socialinius tinklus nepilnamečiams.
ELTA primena, kad Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perduodama jį Graikijai.
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