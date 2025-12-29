 Sinoptikai atskleidė, kokios bus paskutinės gruodžio dienos

Sinoptikai atskleidė, kokios bus paskutinės gruodžio dienos

Pirmadienį – daug kur krituliai, vyraus šlapdriba, sniegas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 0–5 laipsniai šilumos, skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Sinoptikai atskleidė, kokios bus paskutinės gruodžio dienos / R. Riabovo/BNS nuotr.

Antradienį daug kur protarpiais pasnigs. Vietomis plikledis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, pajūryje šiaurės vakarų, šiaurės, 16–21 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šalčio, pajūryje apie 0 laipsnių, dieną 0–5 laipsniai šalčio.

Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–19 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 1–3 laipsniai šalčio, dieną 1–6 laipsniai šalčio.

Hidrologinė situacija

Gruodžio 23 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 11 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Gruodžio 25 d. vandens telkiniuose pasirodys pirmosios ledo reiškinių formos – ledėsiai, ižas, priekrantės ledas. Plona ledo danga apsitrauks nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m. gylio).

Primenama: ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!

Vandens temperatūra upėse – 1–8, ežeruose – 2–6, Kuršių mariose – 4, Baltijos jūroje – 5–7 laipsniai šilumos.

