Sinoptikai: išmatuotas naujas aukščiausios oro temperatūros rekordas

Pasak sinoptikų, Druskininkuose oras įkaito iki 29,7 laipsnio. Ankstesnis šios dienos rekordas užfiksuotas vos prieš metus. Marijampolėje, tuomet temperatūra pakilo iki 29,5 laipsnio, t. y. 0,2 laipsnio žemiau nei šiandien.
„Šiemet tai – jau 20-tas aukščiausios oro temperatūros rekordas. Per visus 2024 metus iš viso tokių buvo aštuoniolika, 2023 metais – šešiolika, 2022 metais – trylika, o 2021 metais – šeši. Įdomu tai, jog per pastaruosius penkerius metus šilumos rekordai būna išmatuojami net ~dešimt kartų dažniau nei šalčio. Štai ir šiemet pasitaikė tik du žemiausios ir net 20 aukščiausios oro temperatūros rekordų“, – rašoma feisbuke.
Kaip teigiama, artimiausiomis dienomis vasariškai šilti orai nesitrauks. Šeštadienį sušils iki 24–29 laipsnių, pajūryje 21–23 laipsnių. Sekmadienį prognozuojama iki 22–27 laipsnių. Pirmadienį – iki 21–26 laipsnių.
Lentelėje – aukščiausia rugsėjo 5-osios oro temperatūra ir meteorologijos stotys, kuriose oras sušilo labiausiai (AMS – automatinė meteorologijos stotis – aut. past.).
Naujausi komentarai