Sinoptikai: per kelias valandas – trečdalis mėnesio kritulių normos

Kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, pirmadienio dieną vietomis palijo, griaudėjo perkūnija.
„Skuode palijo smarkiai – per mažiau nei 5 valandas iškrito net 33 mm (t. y. trečdalis rugpjūčio mėn. kritulių normos)“ – feisbuke antradienį rašė tarnyba.
Aukščiausia oro temperatūra pirmadienį siekė 19–24 laipsnius. Naktį daug kur palijo. Kai kur tvyrojo rūkas. Žemiausia oro temperatūra 10–15 laipsnių.
Prognozuojama, kad antradienį Lietuvoje bus debesuota, vakaruose su pragiedruliais. Daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietūs. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, pietų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 18 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 12–14 cm per parą. Žymesnis kilimas stebimas Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 20 cm ir Bartuvoje ties Skuodu – iki 33 cm. Žymesnis kritimas, iki 21 cm, Leitėje ties Kūlynais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse 12–23, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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