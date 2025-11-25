Sinoptikai nieko gero nežada: sniegas, plikledis ir kiti pavojai

Pasak sinoptikų, antradienio dieną vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur plikledis. Vėjas pietryčių, rytų, pereinantis į šiaurės rytų, 5–10 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos.
Trečiadienio naktį Pietryčių Lietuvoje, dieną daug kur numatomi krituliai, vyraus sniegas. Dieną kai kur snigs smarkiai, formuosis šlapio sniego apdraba, lijundra, plikledis. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Ketvirtadienį daugelyje rajonų krituliai, vyraus sniegas, šlapdriba. Naktį vietomis snigs smarkiai, formuosis šlapio sniego apdraba, plikledis, galima lijundra. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, pereinantis į pietvakarių, 5–10 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, pajūryje iki 5 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 25 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 71 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Nuo lapkričio 27 d. šalies upėse, daugiausia vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, pamažu formuosis pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas. Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga.
Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi.
Vandens temperatūra upėse – 1–8, ežeruose – 3–7, Kuršių mariose – 2–3, Baltijos jūroje – 4–5 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
