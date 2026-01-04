 Sinoptikai: šiaurės vakarų Lietuvoje susidarė kone storiausia sniego danga per 15 metų

2026-01-04 20:07
ELTOS inf.

Sekmadienio naktį šiaurės vakarų Lietuvoje susidarė kone storiausia sniego danga per pastaruosius 15 metų, skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT).

„Naktį vietomis vakariniuose rajonuose (Kretinga, Plungė, Vėžaičiai) smarkiai snigo.  Žemiausia oro temperatūra 5–10, vakariniame šalies pakraštyje 1–4 laipsniai šalčio“, – rašoma tarnybos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

„Storiausia sniego danga susidariusi šiaurės vakarinėje šalies dalyje, apie Vėžaičius ir Kretingos apylinkes. Preliminariai vertinant, šiame regione susiformavo storiausia sniego danga per pastaruosius 15 metų. Tuo tarpu mažiausiai sniego yra pietvakarinėje šalies dalyje“, – praneša sinoptikai.

Pasak LHMT, sekmadienį daug kur protarpiais numatomas sniegas, kai kur – plikledis, gali pūstyti. Vėjas bus pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai sieks 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra – nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos.

