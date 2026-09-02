Sinoptikai: tokių dienų pasitaiko retai

Kaip trečiadienį pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, per praėjusią parą Lietuvoje buvo užfiksuota net 6,7 tūkst. išlydžių.
„Tiek daug perkūnijų per vieną parą net vasaros mėnesiais nedažnai pasitaiko. Įdomu tai, jog minėtas skaičius net 2,2 karto viršija 2011–2025 m. laikotarpio rugsėjo mėnesio vidurkį, kuris siekia apie 3 tūkst. išlydžių“, – teigė tarnyba.
Žaibo iškrova sukėlė didžiulius gaisrus.
Antradienį trumpai palijo visoje šalyje. Daug kur griaudėjo perkūnija, vietomis palijo smarkiai, krito smulki kruša. Kai kur vėjo gūsiai siekė iki 15–18 m/s. Aukščiausia oro temperatūra 18–24 laipsniai. Naktį daug kur trumpai palijo. Žemiausia oro temperatūra 12–17 laipsnių.
Rugsėjo 1 d. nuo 9 iki 21 val. daugiausia kritulių iškrito:
Telšiuose – 39,2 mm (tai sudaro net 54 proc. rugsėjo mėn. normos);
Laukuvoje (Šilalės r.) – 24,5 mm (36 proc. normos);
Kaune – 21,2 mm (42 proc.);
Kybartuose (Vilkaviškio r.) – 21,1 mm (42 proc.);
Utenoje – 20,2 mm (35 proc.).
Trečiadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 6–11 m/s, dieną vakarų, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 16–21 laipsnis.
Sekmadienį daug kur trumpai palis. Vėjas vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 16–21 laipsnis.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje laikysis panašūs orai“, – teigė sinoptikai.
Naujausi komentarai