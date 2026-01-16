Sinoptikas prognozuoja saulėtą, bet šaltą savaitgalį

Pasak jo, naktį iš penktadienio į šeštadienį debesų ims mažėti ir Vakarų Lietuvoje, o dieną nedidelis debesuotumas numatomas visoje šalyje.
„Sniego debesims formuotis sąlygos bus nepalankios, todėl tikrai žymesnių kritulių nebus“, – sako V. Patašius.
Sinoptikas šeštadienį prognozuoja vidutinio stiprumo, pietryčių krypties vėją, kurio gūsiai sieks 7–12 m/s. Oras naktį atšals iki 11–16, rytiniuose rajonuose gali šalti iki 17–21 laipsnių. Dieną oro temperatūra pasieks 5–10 laipsnių šalčio.
Sekmadienį orai išliks panašūs. Pasak sinoptiko, nestigs pragiedrulių, o iš praslenkančių debesų sniego nenumatoma. Oro temperatūra naktį ir vėl gali nukristi iki 20 laipsnių šalčio.
„Šaltos naktys tęsis toliau, oras atvės iki 12–17, pietrytiniuose rajonuose iki 20 laipsnių šalčio. Diena dar šaltesnė lyginant su šeštadieniu, aukščiausia temperatūra dieną bus 8–13 laipsnių šalčio“, – nurodo V. Patašius.
Anticiklonui nežadant trauktis, sinoptikas nežada orų pokyčių ir kitą savaitę.
„Bus kiek daugiau debesų, bet iš jų sniego taip pat nenumatoma“, – sako jis.
Pirmadienio naktį pūs pietinių krypčių, 5–10 m/s stiprumo vėjas, šals iki 13–18 laipsnių, pajūryje kaip įprasta kiek šilčiau, 9–12 laipsnių. Tuo metu dieną termometrai rodys 7–12 laipsnių šaltį.
