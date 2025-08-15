Sinoptikas: šeštadienį į šalį ateis lietūs, o sekmadienį orai atvės

„Šeštadienio naktį anticiklonas iš Lietuvos trauksis, o labai šiltą oro masę pamažu išstūminės šaltasis atmosferos frontas. Debesuotumas padidės, pradedant vakariniais rajonais plis lietus. Rytinę pusę jis pasieks tik paryčiais. Lietų daug kur lydės perkūnija, o vietomis palis ir gana smarkiai.
Pūs vidutinio stiprumo pietryčių, pietų, slenkant lietui pereinantis į šiaurės vakarų vėjas. Naktis numatoma labai šilta – oras neatvės daugiau 15–20 laipsnių“, – teigia sinoptikas.
Anot P. Starkaus, šeštadienio dienos pradžioje lietus kris pietrytiniuose rajonuose, vėliau po vidurdienio šiaurės vakarus pasieks nauja lietaus zona, tad iki vakaro trumpai palis daugelyje rajonų.
Prognozuojama, kad naktį praslinkęs lietus šaltos oro masės dar pilnai neatvers, tad oras turėtų spėti sušilti iki 22–27 laipsnių. Gaivesnis oras aktyviau veršis popietę, ypač šiaurės vakarinėje pusėje. Vėjas taip pat jau visoje šalyje pasisuks iš šiaurės vakarų, bus apysmarkis.
Sekmadienį orai atvės
Pasak P. Starkaus, sekmadienio naktį debesuotumas vėl sumenks, giedresnio dangaus plotų bus daugiau.
„Trumpai ir daugiausia negausiai palis tik kai kur. Vėjas išliks šiaurės vakarų krypties, stiprokas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 9–14, pajūryje 15–17 laipsnių šilumos“, – tvirtina LHMT sinoptikas.
Prognozuojama, kad sekmadienio dieną pūs stiprokas vėjas, orai atvės.
„Intensyvesnis ir dažnesnis lietus bus šiaurinėje pusėje. Čia kai kur gali pasigirsti ir perkūnijos griausmas. Pūs stiprokas šiaurės vakarų vėjas, kurio gūsiai vietomis sieks 15–17 m/s. Oras šils daug sunkiau ir įdienojus aukščiausia temperatūra sieks tik 17–22 laipsnius“, – teigia P. Starkus.
Pirmadienį prognozuojamas trumpas lietus
Anot LHMT sinoptiko, pirmadienio naktį debesys vėl prasisklaidys, trumpai palis tik kai kur. Šiaurės vakarų vėjas pamažu rims, tačiau pajūryje gūsiai pirmoje nakties pusėje dar sieks 15 m/s.
„Oras vės iki 8–13 laipsnių, o kiek aukštesnė temperatūra išsilaikys pajūryje“, – tvirtina P. Starkus.
Pasak sinoptiko, pirmadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, bet iš kamuolinių debesų trumpas ir daugiausia negausus lietus vėl pasirodys tik nedidelėje Lietuvos dalyje, labiausiai tikėtina šiaurinėje pusėje.
Kaip prognozuoja P. Starkus, pirmadienį šiaurės vakarų vėjas bus apysmarkis, o temperatūra kils iki 19–24 laipsnių.
Naujausi komentarai