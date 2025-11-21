Sinoptikas: šeštadieni po lietaus susiformuos plikledis, sekmadienį dieną – nedidelis kiekis sniego

Pasak jo, šeštadienio naktį pasirodys ir kritulių, tačiau daugiausiai jie apims Vakarų Lietuvą. Priduriama, kad lietus bus nedidelis, tačiau kai kuriose vietose iškris ir sniego.
Anot sinoptiko, po lietaus sudrėkinta žemė greitai šals ir pasidengs ledo danga. Žemiausia oro temperatūra kris iki 1–6 laipsnių šalčio, tuo metu pajūryje išliks apie 0–4 laipsniai šilumos.
Šeštadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, žymesnių kritulių nenumatoma. Tiesa, J. Voitkevičius pažymi, kad pajūris gali sulaukti nedidelio lietaus. Vietomis po nakties išliks plikledis, o kai kairiose vietose jis susidarys tik vakare.
„Vėjas išliks vakarinių krypčių, ir susilpnės iki 6–11 m/s. Termometrai rodys vos 0–5 laipsnius šilumos“, – teigia LHMT sinoptikas.
Sekmadienio naktį bus lietus ir šlapdriba, dieną – nedidelis kiekis sniego
Sekmadienio naktį, iš vakarų artėjant ciklonui, vakariniai šalies rajonai kai kur sulauks lietaus ir šlapdribos. Vėjo stiprumas bus vidutinis – 4–9 m/s, o pajūryje gūsiai sieks iki 12 m/s.
„Temperatūra sparčiai kris net iki 2–7 laipsnių šalčio, tuo tarpų priekrantėje išliks apie 0–3 laipsnius šilumos“, – nurodo J. Voitkevičius.
Tuo metu sekmadienio dieną pietrytiniuose rajonuose po vidurdienio iškris nedidelis kiekis sniego.
Vėjas nurims iki 3–8 m/s, o temperatūra vyraus tarp 1 laipsnio šalčio ir 4 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktį snigs beveik visoje Lietuvoje
Pirmadienio naktį, teigia LHMT sinoptikas, beveik visa Lietuva sulauks sniego, tačiau pajūryje jo bus mažiau. Vėjas bus silpnas, o termometrai rodys nuo 0 laipsnių prie jūros iki 5 laipsnių šalčio rytiniuose šalies rajonuose.
Tuo metu pirmadienį dieną daugelyje rajonų, daugiausiai Rytų Lietuvoje, iškris nedidelis kiekis sniego. Vėjas taip pat išliks silpnas. Temperatūra vietomis išliks apie 3 laipsnius šalčio, bet prie jūros nekils aukščiau 2 laipsnių šilumos.
