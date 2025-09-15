Sinoptikė: antroje savaitės pusėje orai gerės

Antradienį bus vėjuota
Antradienio orus Lietuvoje lems galingo Atlanto ciklono pietrytinė dalis, sako sinoptikė. Pasak jos, antradienio naktį dangus bus debesuotas, daug kur trumpai palis. Vis tik vakariniuose ir pietiniuose rajonuose prognozuojami stipresni lietūs, galima perkūnija.
Naktį vyraus pietų, pietvakarių vėjas, jo gūsiais sieks 8–13 m/s, pajūryje – 15 m/s. Naktis bus šilta – temperatūra svyruos tarp 11–16 laipsnių.
Dieną pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl daugelyje vietovių trumpai palis, kai kur galima perkūnija. T. Kaunienės teigimu, naktį vyravęs vėjas išliks gūsingas ir dieną.
„Vėjas išliks pietų, pietvakarių, gana stiprus ir gūsingas, per perkūniją gūsiai kai kur gali siekti 15–17 m/s, pajūryje iki 20 m/s“, – sako ji.
Aukščiausia temperatūra antradienio dieną kils iki 16–21 laipsnio, vėsiausia bus Žemaitijoje.
Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra dieną sieks 18 laipsnių
Trečiadienį oro temperatūra šalyje nukris dar labiau. Pasak sinoptikės, naktį kai kur vakariniuose, dieną vėl daugelyje rajonų nulis trumpi lietūs, arčiau jūros vėl gali lyti smarkiai. Prognozuojama, kad ir toliau laikysis apysmarkis vėjas.
„Pūs smarkokas pietvakarių vėjas, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai sieks 15–18 m/s“, – sako T. Kaunienė.
Temperatūra naktį pažemės iki 8–13 laipsnių šilumos, dieną įšils iki 15–18 laipsnių.
Nuo ketvirtadienio – grįš šiltesni orai
Po vėsios savaitės pradžios ketvirtadienį T. Kaunienė sako, kad į šalį grįš šiltesni orai.
Pasak jos, ketvirtadienio naktį palis menkai ir tik vietomis, temperatūra sieks 7–12, pajūryje – 13–15 laipsnių šilumos.
Dieną daugelyje vietovių taip pat daug kur trumpai palis, tačiau oras, palyginti su ankstesnėmis šios savaitės dienomis, bus šiltesnis.
„Ketvirtadienio dieną vakariniai orų srautai į mūsų regioną atplukdys drėgną, tačiau šiltesnį orą. Pietvakarių vėjas vėl pastiprės, pajūryje gūsiai sieks 15–17 m/s. Oras dieną jau sušils iki 17–20 laipsnių šilumos“, – sako sinoptikė.
Anot jos, penktadienį orai mažai keisis. Daugelyje rajonų ir toliau prognozuojami trumpalaikiai lietūs, pūs gūsingas pietvakarių vėjas.
Temperatūra debesuotą naktį pasiskirstys tarp 11–16 laipsnių šilumos, dieną, toliau plūstant šilumai, termometrai rodys 18–23 laipsnius.
Tuo metu šeštadienį lietaus tikimybė turėtų sumažėti, į šalį grįš ir vasariška šiluma.
