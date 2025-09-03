Sinoptikė įspėja: galime sulaukti stipraus lietaus ir kitų negandų

„Pamalonino rudenėlio pradžia saulute ir nusprendė – užteks. Šilumos dar gausim, bet lietutis ir tamsesni debesėliai jau pakeliui link mūsų“, – feisbuke antradienio vakarą rašė sinoptikė.
Anot jos, trečiadienio popietę gausesnio lietaus su perkūnija sulauksim. „Gausesnio, su dar trankesne perkūnija, gal net su nedideliais ledėkais, vakare gali pietrytiniai rajonai sulaukti. Lietaus ir visokių negandų (lietaus, perkūnijos, popietę – ledėkų pietinėj ir rytinėj pusėj) galim sulaukti ir ketvirtadienio dieną. Savaitgalį virš Baltijos, vėliau ir virš Skandinavijos apsistos naujas, drėgnokas, bet gana ramus (be vėjų) nedidelis ciklonas, atkeliavęs iš pietvakarių. Tad daugiau ar mažiau lietaus tai vienoj, tai kitoj Lietuvos pusėje sulauksime ir savaitės pabaigoje ir kitos savaitės pradžioje. Geriausia žinia, kad vis dar bus šilta, o kai kur ir gerokai, kiek gaivesnis gali būti sekmadienis ir kitas pirmadienis. Matyt, vasara kol kas pamiršo pažiūrėti į kalendorių“, – rašė E. Latvėnaitė.
Trečiadienio popietę lietus jau gausiau ir su trankesne perkūnija laistys, daugiausia rytinėj, pietrytinėj pusėj, čia per perkūniją gali ir nedideli ledėkai iškristi. Vėjas dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai 15 m/s. Naktį 12–17 laipsnių šilumos, vėsiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, dieną 25–28 laipsniai šilumos, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 20–24 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, rūkai ne tik naktį, bet ir rytą nusidrieks, rytą gali trumpai, su perkūnija nulyti pietrytiniam pakraštuke, įdienojus jau gausokai, su perkūnija palis, smarkiau, net ir su ledėkais kai kur pietinėje ir rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 15–17 laipsnių šilumos, vakaruose, šiaurės vakaruose 11–14 laipsnių šilumos, dieną 23–28 laipsniai šilumos, šilčiausia pietuose, pietryčiuose.
Penktadienio nakties pradžioje trumpai, su perkūnija nulis rytinėje Lietuvos pusėje, daug kur rūkai nusidrieks, dieną protarpiais, su perkūnija nulis. Vėjas rytų, pietryčių 4–8 m/s. Naktį 15–17 laipsnių šilumos – vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose 12–14 laipsnių šilumos, dieną 24–28 laipsniai šilumos.
Šeštadienį protarpiais su perkūnija palis, gausiau dieną. Naktį vėl kai kur rūkai nusidrieks. Vėjas pietų, pietryčių 4–8 m/s. Naktį 14–17 laipsnių šilumos, dieną 24–28 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose 21–23 laipsniai šilumos.
Sekmadienį gali šiek tiek palyti, vakare rytiniam pakraštuke su perkūnija. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 14–17 laipsnių šilumos, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Kitą pirmadienį protarpiais šiek tiek palis, daugiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 10–15 laipsnių šilumos, vėsiausia rytuose, šiaurės rytuose, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Kito antradienio naktį be ženklesnio lietaus, vėl rūkai nusidrieks, dieną gali šiek tiek kai kur palyti. Vėjas pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 10–15 laipsnių šilumos, dieną 22–26 laipsniai šilumos.
Trečiadienio, rugsėjo 10–osios, naktį be ženklesnio lietaus, vėl rūkai nusidrieks, dieną gali šiek tiek palyti vakariniuose rajonuose. Vėjas pietryčių 7–12 m/s. Naktį 10–15 laipsnių šilumos, dieną 22–26 laipsniai šilumos.
