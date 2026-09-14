Sinoptikė: Lietuvoje – permainingi orai

Anot jos, antradienio naktį danguje telksis nemažai debesų, tačiau iš jų trumpai palynos tik kai kur. Tiesa, antroje nakties pusėje eismo sąlygas apsunkins daugelyje rajonų susiformavęs rūkas.
Dieną ir toliau išliks debesuota Vakarų Lietuvoje, o šalies rytuose atsiras pragiedrulių. Trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse.
Naktį oro temperatūra žemės iki 9–14, prie jūros – iki 15–17 laipsnių šilumos. Dieną oras sušils iki 17–21 laipsnio šilumos.
Trečiadienio naktis prognozuojama rami, nepastoviai debesuota ir sausa. Kai kur matomumą vėl prastins rūkas.
Didžioji dalis dienos išliks sausa, tačiau vakare, daugėjant debesų, vietomis pasirodys krituliai, taip pat ims stiprėti vėjas.
„Vakare vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Pradės stiprėti pietinių krypčių vėjas, pūs 7–12 m/s greičiu“, – sako E. Gečaitė.
Temperatūra trečiadienio naktį sieks 7–12, pajūryje – 13–14 laipsnių šilumos. Dieną termometrų stulpeliai šoktels ir iki 23 laipsnių šilumos.
Pasak sinoptikės, drėgniausia savaitės diena bus ketvirtadienis.
„Lietaus klius tiek dieną, tiek naktį. Pietų vėjas keis kryptį į pietvakarių, vakarų, dieną bus stiprokas, įsibėgės iki 8–13 m/s“, – pažymi ji.
Apniukusią naktį termometrai rodys 11–16, o dieną oras sušils iki 15–20 laipsnių šilumos.
Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai.
Naktį temperatūra kris iki 7–12, prie jūros iki – 13–14 laipsnių šilumos. Dieną sušils iki 17–22 laipsnių.
Šeštadienį sinoptikė žada sausą, tačiau vietomis, daugiausia šiaurės vakarinėje šalies dalyje, pasak jos, trumpai palis.
Vėjas išliks stiprokas, pūs iš pietų, pietvakarių. Temperatūra naktį žemės iki 9–14, palei Baltijos jūros pakrantę – iki 14–16, o dieną kils iki 17–22 laipsnių šilumos.
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