Sinoptikė pasakė, kada atšils

Jos teigimu, šeštadienio naktį temperatūra svyruos tarp 11 ir 16 laipsnių šalčio, vietomis – negausiai pasnigs.
„Šeštadienio naktį šalyje bus debesuota. Vietomis iš tankių debesų truputį pasnyguriuos. Papūs stiprokas ir šaltas rytų vėjas. Pajūryje gūsiai sustiprės iki 15 m/s. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 11–16, kai kur, didesnė tikimybė rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose iki 20 laipsnių šalčio“, – Eltai sakė sinoptikė.
Pasak S. Dalinkevičiūtės, šeštadienio diena taip pat bus šalta – laikysis neigiama temperatūra, pūs rytų vėjas.
„Šeštadienio dieną šalyje atsiras šiek tiek pragiedrulių. Kai kur galime sulaukti negausaus sniego. Ir toliau pūs šaltas rytys. Įdienojus termometrai rodys nuo 8 laipsnių šalčio vakariniame šalies pakraštyje iki 13 rytiniame“, – teigė LHMT atstovė.
Sekmadienį orai išliks panašūs: bus šalta, žymesnio sniego nenumatoma
Sekmadienio naktį termometrų stulpeliai nukris iki 12–17, vietomis – 20 laipsnių šalčio. Dieną aukščiausia temperatūra sieks 7–12 laipsnių šalčio.
„Sekmadienio naktį sinoptinė situacija menkai keisis. Žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas bus rytų, pietryčių, 7–12 m/s stiprumo. Temperatūra pažemės iki 12–17, šiaurės rytinėje pusėje vietomis iki 20 laipsnių šalčio“, – Eltai sakė S. Dalinkevičiūtė.
„Sekmadienio dieną iš vakarų vis labiau spausis žemo slėgio sūkurys. Debesys tankės, tačiau žymesnio sniego ir šią dieną jie neatneš. Rytų, pietryčių vėjas nerims, išliks tokio pat stiprumo. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 7–12 laipsnių šalčio“, – akcentavo ji.
Pirmadienio dieną temperatūra gali perkopti nulį laipsnių
Tuo metu pirmadienį, sinoptikės teigimu, gerokai atšils – dieną termometrų stulpeliai jau gali rodyti teigiamą temperatūrą.
„Pirmadienio naktį orus lems ciklono šiaurinė dalis. Daug kur sulauksime nedidelių kritulių, daugiausia sniego pavidalu. Po vidurnakčio kai kuriuose vietovėse ims formuotis lijundra, tad bus slidu. Vėjas bus toks pat tiek krypties tiek greičio atžvilgiu. Paryčiais oras vės iki 8–13 laipsnių šalčio“, – komentavo LHMT atstovė.
„Pirmadienio dieną žemo slėgio sūkurio centras suksis visai netoli Lietuvos. Visoje šalyje sulauksime kritulių, vyraus sniegas. Kai kur numatoma lijundra, plikledis. Pūs žvarbokas rytų, pietryčių vėjas. Šią dieną termometrai rodys nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos“, – sakė ji.
