Sinoptikė skelbia, kokia bus rugsėjo pradžia

„Baltiją su atmosferos frontų sistema pasieks ciklonas, vardu Thomas, naktį šiltasis atmosferos frontas mus užkabins, penktadienį šaltasis per Lietuvą keliaus, šiek tiek lietaus atneš ir trauksis į šiaurės rytus. Šeštadienį banguotas atmosferos per Lietuvą nutįs, jau turėtų daugiau palaistyti“, – teigė sinoptikė.
Anot jos, lis ir sekmadienį, gausiau naktį, o dieną sulauksime ir perkūnijos.
„Nors vis palis, šiluma nesitrauks, dienomis bus šilta, kai kur ir gerokai, tik vakariniam pakraštuke bus kiek vėsiau. Naktys irgi bus šiltesnės, tik rūkai dažnai nusidrieks. Pirmadienį su sausais, ramiais ir vis dar šiltais orais Baltiją ir Lietuvą anticiklono gūbrys turėtų pasiekti. Nors rytą Lietuva dar rūke skendės, diena bus šilta ir be lietaus (nebent kai kur gali koks vienas kitas lašelis iškristi). Nuo antradienio beveik visa savaitė turėtų būti šilta, tiesa dažnokai su lietumi ir perkūnijomis“, – nurodė E. Latvėnaitė.
Pasak sinoptikės, kitas savaitgalis jau turėtų būti kiek vėsesnis ir vis dar su lietumi.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Elvyros Latvėnaitės orų prognozė
Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį, dar be lietaus, rūkai kai kur nusidrieks, rytą ir dieną protarpiais, su perkūnija palis, vakare vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose gana gausiai. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 13–18°C, vėsiausia šiaurėje, šiaurės rytuose, dieną 26–30°C, karščiausia pietiniuose rajonuose, vėsiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke 20–25°C.
Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį, palis, daugiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, vietomis rūkai nusidrieks, rytą ir dieną protarpiais palis, vakare vakariniuose rajonuose gausokai. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, rytiniuose rajonuose pietryčių 6–11 m/s. Naktį 13–18°C, dieną 23–28°C, šilčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose.
Sekmadienį, rugpjūčio 31 d., protarpiais su perkūnija palis, naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose, dieną daugiausia rytinėje, šiaurės rytinėje pusėje. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 15–17°C, dieną 21–26°C.
Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį, be lietaus, rūkai nusidrieks, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Naktį 11–14°C, dieną 20–25°C, pietiniuose rajonuose iki 26°C.
Antradienį, rugsėjo 2 -osios naktį, be lietaus, dieną protarpiais su perkūnija nulis, vakare gausiau ir su trankesne perkūnija vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Naktį 12–15°C, dieną 23–28°C, šilčiausia pietiniuose rajonuose.
Trečiadienį, rugsėjo 3 d., protarpiais su perkūnija palis, daugiausia dieną, vietomis gausokai. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, Naktį 15–18°C, dieną 21–26°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d., protarpiais su perkūnija palis, naktį kai kur gausokai. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 13–16°C, dieną 20–24°C.
Penktadienį, rugsėjo 5-osios naktį, be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, dieną protarpiais, su perkūnija nulis. Vėjas pietų, pietvakarių 5–10 m/s. Naktį 13–16°C, dieną 21–26°C.
