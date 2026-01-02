Sinoptikė: žiema iš Lietuvos nesitrauks

„Šeštadienio naktį šalyje bus debesuota. Daug kur protarpiais numatomi krituliai, vyraus sniegas. Vakariniuose rajonuose kai kur snigs smarkiai. Vietomis pustys. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai sieks 15–18 m/s. Temperatūra jau visur, išskyrus pajūrį, bus neigiama – 0–5 laipsniai šalčio, todėl daugelyje vietų formuosis plikledis“, – Eltai sakė sinoptikė.
Anot T. Kaunienės, šeštadienio dieną šalyje laikysis debesuoti, daug kur su krituliais orai.
„Vėl vyraus sniegas, tik pajūryje gali įsimaišyti truputis šlapdribos. Vietomis bus slidu. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai gali siekti 15 m/s. Aukščiausia temperatūra dieną svyruos nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos“, – teigė LHMT atstovė.
Sekmadienį laikysis panašūs orai: snigs, temperatūra bus neigiama
Pasak sinoptikės, sekmadienį Lietuvoje taip pat laikysis panašūs orai – daug kur pasnigs, oro temperatūra tiek dieną, tiek naktį bus neigiama.
„Ir naktį, ir dieną daug kur pasnigs. Naktį vyraus vidutinio intensyvumo sniegas, dieną – jau nedidelis, tik pajūryje vėl gali pridrėbti gausiau. Daug kur bus slidu. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną suksis iš pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 15–18 m/s. Temperatūra naktį pažemės iki 3–8, pajūryje iki 0–2 laipsnių šalčio, dieną laikysis lengvas 0–5 laipsnių šaltukas“, – sakė T. Kaunienė.
Pirmadienį pajūryje truputį atšils
Tuo metu kitos savaitės pradžioje ir toliau snigs, tačiau pajūryje oro temperatūra bus kiek aukštesnė, tikina sinoptikė.
„Vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose ir naktį, ir dieną daug kur gana intensyviai pasnigs, pustys, tuo tarpu rytiniai, pietiniai rajonai sulauks tik nedidelio, lengvo sniego. Pūs pietvakarių, pietų vėjas, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai dar gali siekti 15–17 m/s. Naktį vėl pašals iki 3–8 laipsnių šalčio, pajūryje temperatūra svyruos apie 0 laipsnių. Dieną beveik visoje šalyje laikysis silpnai neigiama temperatūra, tik pajūryje pakils šiek tiek virš nulio“, – teigė LHMT atstovė.
Vėliau, pasak jos, žiema dar labiau sustiprins savo pozicijas – naktimis temperatūra jau kris ir žemiau 10 laipsnių šalčio, o dienomis termometrai rodys apie 2–8 laipsnius šalčio.
