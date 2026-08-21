 Iš sinoptikų – įspėjimas: bus labai pavojinga

Iš sinoptikų – įspėjimas: bus labai pavojinga

2026-08-21 13:27
Vakaris Vingilis (BNS)

Šeštadienį orus lems pietinis ciklonas, pūs smarkus vėjas, Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos, teigia Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) sinoptikė Edita Gečaitė.

<span>Iš sinoptikų – įspėjimas: bus labai pavojinga </span>
Iš sinoptikų – įspėjimas: bus labai pavojinga / Asociatyvi feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

„(Šeštadienį – BNS) paryčiais, pirmoje dienos pusėje, lietus išplis į daugelį rajonų. (...) Vakarų Lietuvoje to lietaus bus visai nemažai, netgi kai kur bus pasiektas stichinis rodiklis, kuomet viršija 50 milimetrų. O šiaip, Vakarų Lietuvoje daug kur smarkus lietus tarp 15 – 40 milimetrų turėtų pasitaikyti“, – penktadienį žurnalistams teigė ji.

Anot sinoptikės, situacija artimiausią parą kai kur bus labai pavojinga dėl numatomo smarkaus, o kai kuriose vietose labai smarkaus vėjo.

„Vėjas iš pradžių, pirmoje dienos pusėje pūs iš pietų, pietryčių, bet po to truputį pereis į pietvakarių, vakarų ir šiaurės vakarų kryptį. Ir pūs vėjas toks 15–17 metrų per sekundę ir jau nuo maždaug 11 valandos ims stiprėti ir antroje dienos pusėje išplis į daugelį rajonų, pūs 18–23 metrų per sekundę ir štai vietomis bus pasiektas ir stichinis rodiklis, kurio metu vėjo greitis pasieks 24–27 metrų per sekundę, o pajūryje vėjas bus dar stipresnis – iki 28–30 metrų per sekundę“, – pabrėžė sinoptikė.

Meteo.lt iliustracija

E. Gečaitė pabrėžė, kad artėjančią parą tikėtina, jog dėl stipraus vėjo lūš medžiai, šakos, bus elektros tiekimo sutrikimų.

„Jeigu yra kokių suplanuotų veiklų lauke, tai jau reikėtų apgalvoti ir viską perkelti į vidų ir savo turtą asmeninį saugoti ir, žinoma, jeigu yra galimybė, kažką susinešti į vidų. Automobiliai – ne po medžiais“, – akcentavo sinoptikė.

„Kombinacija lietaus ir vėjo sudaro dar pavojingesnį lygį, nes medžiai pas mus dar su lapais, tai jie bus šlapi, aplipę, dar sunkesni, tai dar didesnis efektas su tuo stipriu vėju, kad tų medžių griuvimų, lūžimų bus daugiau“, – teigė ji.

Be kita ko, sinoptikė nurodė, kad kitą savaitę orai bus žymiai geresni, tačiau labai šilta nebus. Sekmadienio naktį daugelyje rajonų vėjas nurims ir tik vietomis prognozuojami 15-20 metrų per sekundę vėjo gūsiai.

Savo ruožtu sostinės tvarkymo įmonė „Grinda“ penktadienį informavo, kad esant labai intensyviam lietui, net ir tvarkingai veikianti lietaus nuotekų sistema ne visada gali iš karto surinkti visą vandens kiekį, todėl kai kuriose Vilniaus vietose gali susidaryti laikini apsėmimai.

Be to, artėjantis ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą, sukelti kitų nepatogumų mieste, todėl penktadienį įmonė tikrina vandens siurblių ir pjūklų būklę, valo ir apžiūri lietaus nuotekų šulinių groteles, paruošia vamzdynų plovimo bei dumblo, smėlio ir kitų nuosėdų siurbimo automobilius.

Šiame straipsnyje:
Orai
vėjas
orai Lietuvoje
stiprus vėjas
stiprus lietus

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𝗠𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗮𝗶 𝗻𝗮𝗸č𝗶𝗮𝗶? 𝗨ž𝗲𝗶𝗸, č𝗶𝗮 𝘁𝗮𝘂 𝗽𝗮𝘁𝗶𝗸𝘀 - 𝘄𝘄𝘄.𝘅𝗳𝗹𝗶𝗿𝘁.𝘀𝗶𝘁𝗲
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Mes
Gretos Tiunbergaitės sesrų Kongregacija rytoj niekur neinam iš namų ir protestuojam prieš klimato pašiltėjimą. Reikalaujame, kad jis vėl pašaltėtų.
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Neabejoju
Dėl viso šito kalta tik Klimato kaita. Jeigu visi solidariai pereitų prie energijos vien tik iš Atsinzujinančių Energijos Šaltynių viso šito tikrai nebebūtų.
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