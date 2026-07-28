 Iš sinoptikų – naujausia prognozė: jau aišku, kokie orai bus artimiausiomis dienomis

Iš sinoptikų – naujausia prognozė: jau aišku, kokie orai bus artimiausiomis dienomis

2026-07-28 07:04 diena.lt inf.

Antradienį Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22  laipsniai šilumos, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

<span>Iš sinoptikų – naujausia prognozė: jau aišku, kokie orai bus artimiausiomis dienomis</span>
Iš sinoptikų – naujausia prognozė: jau aišku, kokie orai bus artimiausiomis dienomis / Asociatyvi P. Adamovič/BNS nuotr.

Trečiadienį kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–17 laipsnių šilumos, dieną 19–24 laipsniai.

Ketvirtadienį be lietaus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 10–15, dieną 22–27 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Liepos 27 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas. Žymesnis lygio kritimas, iki 32 cm per parą, stebimas Minijoje ties Priekule ir iki 27 cm – Šešuvyje ties Skirgailais. Žymesnis kilimas užfiksuotas Tenenyje ties Miestaliais, kur siekė 29 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse 13–22, ežeruose – 18–22, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 18–20 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandeyje rasite čia.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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