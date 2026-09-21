Iš sinoptikų – naujausia prognozė: stipriai beldžiasi ruduo

Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, 5–10 m/s, dieną šiaurės vakarų, šiaurės, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–13, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį daugiausia rytiniuose, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje apie 13, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 18 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 10 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 20 cm, fiksuojamas Minijoje ties Priekule. Žymesnis kilimas, iki 28 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 15–17, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 17, laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandeyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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