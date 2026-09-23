Šis dviračių takas – vienas pirmųjų: kaip pagerės žmonių gyvenimas?

„Pamenu, kai prieš kelerius metus jį suplanavome, buvo nemažai abejojančių, ar tikrai pavyks? Ar atsiras finansavimas? Ar projektas virs realybe? Suplanavome. Suprojektavome. Nupirkome. Padarėme. Ir kadangi atmintis – toks jau dalykas, šiandien verta prisiminti ir pasakyti „ačiū“ tiems, kurie tuo metu prisidėjo, kad šis projektas pajudėtų: tuometiniam Šakių rajono merui Edgarui Pilypaičiui, susisiekimo ministrui Mariui Skuodžiui savivaldybės komandai ir visiems, kurie dirbo, derino, projektavo bei ieškojo finansavimo. Šiandien galima pasidžiaugti rezultatu. Atidarymai trunka vieną dieną, o geri sprendimai žmonėms lieka ilgam. Ir istorija prasideda ne nuo juostelės perkirpimo“, – feisbuke skelbė buvęs susisiekimo viceministras Mindaugas Tarnauskas.
Portalui kauno.diena.lt M. Tarnauskas plačiau papasakojo, kaip šis dviračių takas palengvins ir pagerins žmonių gyvenimą.
Anot jo, darnus judumas, dviračių ir pėsčiųjų takai, yra svarbu ir aktualu valstybėje.
„Dar 2022 metais kartu su savivaldybėmis ir su „Via Lietuva“ (kalbant apie valstybinius kelius) parengėme Nacionalinį dviračių takų žemėlapį, o dviračių takas Šakiai–Lukšiai yra vienas pirmųjų šio žemėlapio įgyvendintų projektų. Rengdami žemėlapį reitingavome ir atrinkome kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų įgyvendinamas vienas ar kitas projektas. Svarbus ne tik turistinis potencialas, tačiau, kad būtų jungtys, intensyvūs valstybiniai keliai ir pan. Minėtame ruože prieš 10 ar daugiau metų žuvo ir dviratininkas. Tai, man atrodo, įgyvendindami tokius projektus tokiuose intensyviuose keliuose ne tik geriname pėsčiųjų ir dviratininkų saugumą, bet ir susisiekimą tarp miestelių, stipriname turizmo potencialą. Šis projektas yra įgyvendintas už valstybės lėšas“, – teigė pašnekovas.
Ar važiuojant šiuo dviračiu taku galima pamatyti lankytinų objektų? „Dviračių takas veda iš Šakių į Lukšių miestelį, o čia yra Zyplių dvaro kompleksas“, – teigė M. Tarnauskas.
Praėjusią savaitę bendrovė „Via Lietuva“ pranešė, kad Šakių rajone oficialiai atvers naujai įrengtus pėsčiųjų ir dviračių takus.
Anot įmonės, didelę dalį pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros plėtros darbų įgyvendino ir Šakių rajono savivaldybė. „Per 14 mėnesių, įgyvendinant tris projektus, dvylikoje atkarpų buvo įrengta beveik 11 kilometrų naujų takų“, – buvo rašoma „Via Lietuvos“ pranešime.
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