Siūloma sujungti Nacionalinę sporto agentūrą ir Nacionalinę sporto tarybą

Tokius siūlymus Seimo Švietimo ir mokslo komitete pristatė švietimo, mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas.
„Siūlymas yra įsteigti biudžetinę įstaigą Nacionalinė sporto taryba (NST) su administracija“, – sakė jis.
Pasak viceministro, įstaigos pirmininkas būtų valstybės pareigūnas, kurį ministro teikimu Vyriausybė skirtų 4 metams.
„Didžiausias skirtumas tai, kad nebūtų priimami vienasmeniai sprendimai. Vyriausybės paskirtas tarybos primininkas – valstybės pareigūnas – veiktų ir peržiūrėtų visus projektus, sąrašus, teiktų siūlymus, priimtų sprendimus dėl galimų veiklos krypčių, problematinių dalykų“, – aiškino viceministras.
Tuo metu pati taryba, teigė G. Grybauskas, turėtų savo administraciją ir jos vadovą. Tarybos nariai turėtų galimybę užduoti klausimus ir diskutuoti dėl teikiamų programų ir pan.
Anot jo, toks save reguliuojantis mechanizmas leistų išspręsti problemas ir leistų sporto organizacijoms būti labiau išgirstoms negu dabar.
Pasak jo, NSA darbuotojai, dirbantys su aukšto meistriškumo programomis bei fizinio aktyvumo programomis, ir toliau tęstų savo darbą.
Teigiama, kad Agentūra neįvykdė savo funkcijų
G. Grybauskas poreikį sujungti abi organizacijas grindė tuo, kad esą Agentūra per du metus neįveiklino fiziniam aktyvumui skirtų 12 mln. eurų – šie pinigai buvo grąžinti į ministerijos biudžetą. Tiesa, komiteto posėdyje dalyvavęs NSA vadovas Mindaugas Špokas tokius viceministro žodžius neigė.
„Dėl 12 mln. yra tikras melas, kad grįžo į biudžetą. Negrįžo į biudžetą, buvo perskirstyta“, – sakė M. Špokas.
Viceministras taip pat tvirtino, kad per 2,5 metų nepastebėta fizinio aktyvumo proveržio, už kurį yra atsakinga M. Špoko vadovaujama organizacija. Galiausiai, G. Grybauskas pabrėžė, jog atliktos audito Agentūroje išvados parodė rimtus pažeidimus, tačiau pateikti daugiau detalių negalėjo.
Kaip jau buvo skelbta, apie planus jungti sporto agentūrą su sporto taryba viceministras G. Grybauskas užsiminė dar rugsėjo pradžioje. Anot jo, toks sprendimas buvo priimtas, atsižvelgus į atliktų patikrinimų išvadas bei kilusį nepasitenkinimą dėl sporto politikos įgyvendinimo kokybės.
Agentūra šiuo metu įgyvendina valstybės sporto politiką aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo srityse. Agentūroje sutelktos ir visos šalies sporto finansavimo funkcijos, rūpinamasi sporto infrastruktūra, sportininkų teisėmis, padedama šalies sporto šakų federacijoms ir organizacijoms.
Ji taip pat taip pat administruoja valstybės sportininkų stipendijų, premijų, rentų skyrimą, skelbia fizinio aktyvumo projektų ir programų konkursus, administruoja aukšto meistriškumo sporto, fizinio aktyvumo ir sporto infrastruktūros lėšas.
Metinis Nacionalinės sporto agentūros biudžetas siekia apie 60 mln. eurų.
