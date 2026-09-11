Skaudi žinia: mirė gerbiamas Lietuvos kunigas

Kaip pranešė Šiluvos parapija, kunigo V. Kurtinaičio kūnas bus pašarvotas šiandien, rugsėjo 11 d., nuo 12 iki 17.45 val. Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos laidojimo namuose. Tos pačios dienos vakarą, prieš 18 val., palaikai bus pernešti į Šiaulių Švč. Marijos Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią. Už mirusįjį bus aukojamos Šv. Mišios. Po jų maldingas budėjimas tęsis iki 21 val.
Šeštadienį, rugsėjo 12 d., atsisveikinimas bažnyčioje vyks nuo 11 iki 12 val. 12 val. bus aukojamos Šv. Mišios, po kurių palaikai bus išlydėti į Skarulių Šv. Onos bažnyčią.
16 val. Skarulių Šv. Onos bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios, kunigas V. Kurtinaitis amžinojo poilisio atguls netoli bažnyčios esančiose Skarulių kapinėse, šalia tėvų.
Kunigas V. Kurtinaitis gimė 1960 m. Skarulių kaime, Jonavos rajone.
„V. Kurtinaitis buvo gyvo temperamento, nuoširdus ir linksmo būdo dvasininkas, gebėjęs lengvai užmegzti ryšį su įvairaus amžiaus ir likimo žmonėmis. Ypač jis brangino Šiluvos Dievo Motinos šventovę, todėl, kiek leisdavo galimybės, kiekvieno mėnesio 13-ąją stengdavosi joje apsilankyti ir pasimelsti“, – rašė Šiluvos parapija.
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