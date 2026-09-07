ŠMSM: kitų metų PUPP pagrindinė sesija vyks gegužę

Kaip pranešė ŠMSM, pagrindinė PUPP sesija prasidės gegužės 6 dieną lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimu, o gegužės 12-ąją mokiniai laikys matematikos PUPP. Gegužės 18 d. bus organizuojamas gimtosios kalbos ir literatūros PUPP tautinių mažumų mokyklose.
Pakartotinė PUPP sesija numatyta birželio mėnesį. Joje, anot ministerijos, galės dalyvauti dėl ligos ar kitų objektyvių priežasčių pagrindinę sesiją praleidę mokiniai, taip pat nepasiekę nustatyto minimalaus rezultato.
PUPP yra privalomas II gimnazijos klasės mokiniams, tačiau jo rezultatas įtakos pagrindiniam išsilavinimo įgijimui neturi.
Ministerija pažymi, kad patenkinamo pasiekimų lygio nepasiekusiam mokiniui turi būti sudaromas individualių mokymosi pasiekimų gerinimo planas ir skiriama reikalinga mokymosi pagalba.
Numatoma, kad nuo 2029 metų atsiras slenkstinis lygis ir PUPP bus privaloma išlaikyti bent ketvertui.
Tuo metu NMPP 4 ir 8 klasių mokiniams vyks kovo mėnesį, kaip ir pernai. Ketvirtokų lietuvių kalbos ir literatūros skaitymo gebėjimai bus tikrinami kovo 1 d., o matematikos – kovo 3 d. Tautinių mažumų mokinių gimtosios kalbos skaitymo gebėjimai bus vertinam kovo 5-ąją.
Aštuntokai lietuvių kalbos ir literatūros skaitymo gebėjimus pasitikrins kovo 9 d., o matematikos – kovo 12-ąją. Kovo 16 dieną bus organizuojamas tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros skaitymo gebėjimų patikrinimas.
ELTA primena, kad Seimas nusprendė pritarti šalies vadovo veto ir siūlymui reikalavimą, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik PUPP metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, nukelti iki 2029 metų rugsėjo 1 dienos.
Dar 2022 m. Seime buvo priimtos Švietimo įstatymo pataisos, pagal kurias pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir išlaikius PUPP ne mažiau kaip 4 balais.
Vis tik 2024 m. turėję įsigalioti pakeitimai buvo atidėti iki 2026-ųjų. Tačiau liepos viduryje Seimas apsisprendė priimti pakeitimus, kuriais atšaukiamas nuo šių metų rugsėjo 1-osios turėjęs įsigalioti reikalavimas pasiekti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų bent slenkstinį lygį, siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą.
Toks parlamento sprendimas papiktino dalį švietimo bendruomenės. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui G. Nausėdai kreipimąsi, kuriuo prašė vetuoti Seime priimtą Švietimo įstatymo pakeitimą dėl PUPP kartelės atsisakymo.
Šalies vadovas liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėję įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui.
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