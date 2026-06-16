Socialdemokratų ir „valstiečių“ tarybos spręs dėl koalicijos su demokratais

Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti XXI Ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės.
LSDP frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė BNS sakė, kad taryba turėtų pritarti arba nepritarti naujai koalicinei sutarčiai.
„Turbūt ir apie premjero personaliją kalbėsime. (...) Manau, kad rytoj tai turėtų būti aišku. Jeigu yra planas judėti greičiau, galbūt ir bus, bet ne faktas“, – pirmadienį BNS sakė LSDP pirmininko pirmasis pavaduotojas, Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pirmoji pavaduotoja Aušrinė Norkienė BNS sakė, kad jų taryba taip pat svarstys naują koalicijos sutartį, dėl kurios pirmadienį sutarė trijų partijų lyderiai.
„Turime gauti tarybos pritarimą, kad galėtume pasirašyti naują koalicijos sutartį“, – tvirtino politikė.
Naują koaliciją ir naują Vyriausybę formuojantys socialdemokratai, „valstiečiai“ ir demokratai sutarė, kad į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams Vyriausybėje atiteks Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos.
Žemės ūkio ministerijoje darbą šiuo metu baigia „aušriečių“ deleguotas ministras Andrius Palionis. Energetikos ir sveikatos apsaugos ministrus Žygimantą Vaičiūną bei Mariją Jakubauskienę yra delegavę socialdemokratai.
Seime drauge dirbantys „valstiečiai“ su Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas.
Likusios devynios ministerijos – Aplinkos, Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų – priklausys LSDP.
BNS rašė, kad socialdemokratai anksčiau birželį nutarė nutraukti koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ Seime turėtų 75 atstovus.
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