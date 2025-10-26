Spalio 26-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.07 val., leidžiasi 16.58 val. Dienos ilgumas 9.51 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 13.14 val., leidžiasi 18.53 val.
Vardadieniai:
Evaristas, Liaudginas, Mingintė, Vita
Datos:
Laikas atsukamas vieną valandą atgal
Spalio 26-oji Lietuvos istorijoje:
1799 — gimė Simonas Stanevičius, poetas, tautosakininkas, istorikas, kultūros veikėjas. Mirė 1848 m.
1909 — mirė Lietuvos mokslininkas, kunigaikštis, pirmasis lietuvių geologas, Lietuvos kvartero darinių tyrinėjimų pradininkas Antanas Giedraitis. Gimė 1848 m.
1922 — gimė poetas Alfonsas Stabingis. Mirė 1995 m.
1937 — gimė žurnalistas Balys Bučelis. Mirė 1997 m.
2019 — Vilniaus Antakalnio kapinėse palaidotas paskutinis ginkluotoje kovoje su sovietais žuvęs partizanas Antanas Kraujelis-Siaubūnas.
Spalio 26-oji pasaulio istorijoje:
1440 — už satanizmą ir 140 vaikų nužudymą pakartas prancūzų maršalas Gilles de Rais (Žilis de Raisas), kurio nusikaltimų pagrindu buvo sukurta pasaka „Mėlynbarzdis“.
1685 — Neapolyje gimė italų kompozitorius Giuseppe Domenico Scarlatti (Džuzepė Domenikas Skarlatis). Jis žinomas kaip 555 sonatų klavišiniams muzikos instrumentams autorius. Mirė 1757 m. Madride.
1911 — paskelbta Kinijos Respublika.
1916 — gimė būsimasis Prancūzijos prezidentas (1981—1995) Francois Mitterrand (Fransua Miteranas).
1919 — Teherane gimė Irano karalius (1941—1979 m.) Mohammed Reza Pahlavi (Mohamadas Reza Pehlevis). Mirė 1980 m.
1947 — gimė buvusi pirmoji JAV ledi Hillary Rodham Clinton (Hilari Rodhem Klinton).
1951 — antrą kartą Didžiosios Britanijos premjeru tapo Winston Churchill (Vinstonas Čerčilis).
1956 — Vienoje įkurta Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA).
1972 — mirė pirmąjį sraigtasparnį Rusijoje pagaminęs aeronautikos inžinierius Igoris Sikorskis. Gimė 1889 m.
1979 — nužudytas Pietų Korėjos prezidentas Park Chung-Hee (Pak Čon Hi).
1994 — Izraelis ir Jordanija pasirašė sutartį, kuria baigėsi 46 metus trukęs karas.
1998 — Vokietijos parlamentas susirinko į inauguracinę sesiją, kurioje Gerhard Schroeder (Gerhardas Šrioderis) buvo išrinktas septintuoju Vokietijos pokario kancleriu.
2000 — Dramblio Kaulo Kranto prezidentu tapo Laurent Gbagbo (Loranas Gbagba).
2006 — Prancūzų kalbos sergėtoja Prancūzų akademija savo svarbiausią literatūros premiją pirmą kartą paskyrė amerikiečių rašytojui, kurio debiutinis romanas, parašytas prancūzų kalba, tapo bestseleriu. Jonathan Littel (Džonatano Litelo) knyga „Geranoriai“ (Les Bienveillantes) buvo laikoma favorite ir prestižinę „Didžiąją romano premiją“ („Grand Prix du Roman“) gavo per pirmąjį balsavimo ratą.
2007 — mirė JAV biochemikas, Nobelio fiziologijos ir medicinos premijos laureatas Arthur Kornberg (Arturas Kernbergas). Gimė 1918 m.
2019 — įsigaliojo draudimas kopti į Uluru uolą Australijoje. Uluru turi didelę dvasinę ir kultūrinę reikšmę Australijos aborigenams.
Spalio 26-oji šou pasaulyje:
1963 — gimė Natalie Merchant (Natali Merčant), grupės „10,000 Maniacs“ vokalistė.
1993 — San Chuano (Puerto Rikas) katalikiškos bažnyčios paragino gyventojus rišti juodus kaspinus ant medžių ir taip protestuoti prieš pirmąjį Madonos koncertą šalyje.
1964 — gimė italų dainininkas Eros Ramazzotti (Romazoti).
1981 — grupė „Queen“ ir David Bowie (Deividas Būvis) Šveicarijoje įrašė dainą „Under Pressure“.
1984 — Jungtinėse Valstijose debiutavo garsusis režisieriaus Jameso Camerono (Džeimso Kamerono) filmas „Terminatorius“, kuriame vaidino Arnoldas Schwarzeneggeris (Arnoldas Švarcnegeris) ir Linda Hamilton.
2004 — Peru mirė legendinis Didžiosios Britanijos radijo diskžokėjas John Peel (Džonas Pilas).
2013 — ritmenbliuzo atlikėja Ciara (Siara) susižadėjo su reperiu Future (Fjuče).
